烏克蘭：俄無人機襲擊航經黑海土耳其船隻

俄羅斯12日襲擊烏克蘭港口造成1艘土耳其船隻起火燃燒後，基輔當局今天指控俄國出動無人機襲擊航經黑海1艘載運葵花籽油的土耳其船隻。這是2天內傳出第2艘土國船隻遇襲。

烏克蘭海軍在社群媒體Telegram發文說：「俄羅斯鎖定土耳其船隻VIVA精準發動無人機攻擊，這艘船當時載運葵花籽油預計航向埃及」。

海軍發布的影片畫面顯示船隻局部受損、甲板積水，船上疑似有無人機殘骸，海軍指出船上11名船員安然無恙，船隻可繼續航行。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責這起攻擊並矢言「做出回應」。他在晚間談話中說道：「這是針對糧食安全的攻擊。俄羅斯襲擊無關這場戰爭的船隻，形同對全世界發出直接挑戰。」

他強調，「我們將與夥伴國家共同研議如何回應。絕對會做出回應」。

這艘船隻遇襲當下，正在烏克蘭專屬經濟區（EEZ）1條緊貼烏國海岸的穀物通道航行。該通道本應保障重要農產品安全通過黑海。

烏克蘭海軍聲明表示：「這起攻擊發生在烏克蘭專屬經濟區內，超出烏國防空系統射程範圍」，同時指控俄羅斯違反海事法。

這是2天內傳出第2艘土耳其船隻在烏克蘭附近遭到攻擊。土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）12日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）面對面會談時，曾要求克宮停止攻擊港口與能源設施。

烏克蘭海軍還說，俄軍12日攻擊2座烏國港口，造成靠港的3艘土耳其船隻受波及、其中1艘起火燃燒。