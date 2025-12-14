快訊

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
俄羅斯12日襲擊烏克蘭港口造成1艘土耳其船隻起火燃燒後，基輔當局今天指控俄國出動無人機襲擊航經黑海1艘載運葵花籽油的土耳其船隻。這是2天內傳出第2艘土國船隻遇襲。示意圖／美聯社
烏克蘭海軍在社群媒體Telegram發文說：「俄羅斯鎖定土耳其船隻VIVA精準發動無人機攻擊，這艘船當時載運葵花籽油預計航向埃及」。

海軍發布的影片畫面顯示船隻局部受損、甲板積水，船上疑似有無人機殘骸，海軍指出船上11名船員安然無恙，船隻可繼續航行。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責這起攻擊並矢言「做出回應」。他在晚間談話中說道：「這是針對糧食安全的攻擊。俄羅斯襲擊無關這場戰爭的船隻，形同對全世界發出直接挑戰。」

他強調，「我們將與夥伴國家共同研議如何回應。絕對會做出回應」。

這艘船隻遇襲當下，正在烏克蘭專屬經濟區（EEZ）1條緊貼烏國海岸的穀物通道航行。該通道本應保障重要農產品安全通過黑海。

烏克蘭海軍聲明表示：「這起攻擊發生在烏克蘭專屬經濟區內，超出烏國防空系統射程範圍」，同時指控俄羅斯違反海事法。

這是2天內傳出第2艘土耳其船隻在烏克蘭附近遭到攻擊。土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）12日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）面對面會談時，曾要求克宮停止攻擊港口與能源設施。

烏克蘭海軍還說，俄軍12日攻擊2座烏國港口，造成靠港的3艘土耳其船隻受波及、其中1艘起火燃燒。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

柏林會美國特使前夕 澤倫斯基：烏克蘭已「放棄」加入北約

訪問德國的烏克蘭總統澤倫斯基14日在和美國特使於伯林會面前指稱，烏克蘭已「放棄」加入北約（NATO），以此作為讓西方國家...

烏克蘭：俄無人機襲擊航經黑海土耳其船隻

俄羅斯12日襲擊烏克蘭港口造成1艘土耳其船隻起火燃燒後，基輔當局今天指控俄國出動無人機襲擊航經黑海1艘載運葵花籽油的土耳...

澤倫斯基：將在柏林會晤美國與歐洲代表

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他將在德國柏林與美國及歐洲代表會面，討論「和平的基本原則」

美版俄烏停戰計畫 讓烏明年入歐盟

英國金融時報（ＦＴ）十二日引述知情人士報導，川普政府居間俄烏停戰的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於後年一月一日前加...

替向烏克蘭貸款鋪路 歐盟無限期凍結俄7.8兆資產

路透等外媒十二日報導，歐盟理事會當天聲明，決定無限期凍結俄羅斯中央銀行在歐盟成員國約二一○○億歐元（約台幣七點八兆元）的...

「俄軍遭包圍」烏收復庫普揚斯克部分地區 澤倫斯基：有助外交談判

烏克蘭軍方表示，他們已經奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克（Kupyansk）部分地區，並包圍當地俄軍。總統澤倫斯基...

