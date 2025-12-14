替向烏克蘭貸款鋪路 歐盟無限期凍結俄7.8兆資產

路透等外媒十二日報導，歐盟理事會當天聲明，決定無限期凍結俄羅斯中央銀行在歐盟成員國約二一○○億歐元（約台幣七點八兆元）的資產。此前，必須每半年經廿七個成員國一致同意，才能展延凍結。

歐盟理事會主席柯斯塔在社媒Ｘ寫道，歐盟領袖承諾維持凍結俄國資產，直到俄烏衝突結束，俄國賠償其造成的損失。路透報導說，此舉為烏克蘭未來使用該筆資金抵禦俄國，移除一大障礙。

歐盟希望藉此決定，說服比利時支持歐盟動用該資產作擔保，提供烏方最多一六五○億歐元（約台幣六點一兆元）貸款，支應其明後兩年軍事和民生預算需求。總部在比利時布魯塞爾的國際資金託管機構「歐洲清算銀行」，目前持有一八五○億歐元俄國被凍資產。

歐洲領袖將在十八日歐盟峰會討論上述貸款細節。該貸款稱為「賠償貸款」，實際等同先墊付未來俄國對烏賠款。烏克蘭總理思維里登科在社媒Ｘ即說，歐盟這次決定是邁向正義與究責的重要一步，強化賠償貸款機制的基礎。

這也意味與莫斯科較友好的匈牙利、斯洛伐克，今後無法以一票否決相關凍結措施。匈牙利總理奧班十二日在社媒說，相信該決定是以條件多數決（ＱＭＶ）通過，即只需占歐盟人口六成五的十五個成員國同意，而非以一致同意的原則，批評歐盟領袖凌駕於規則。斯洛伐克總理費佐致函柯斯塔說，將拒絕支持為烏克蘭未來幾年軍費埋單。

俄國央行已表示歐盟動用其資產的計畫是非法行為，已在莫斯科法院對歐洲清算銀行提告。紐時十二日報導，該行和比利時外交部婉拒評論此事。

德國智庫卡內基俄羅斯歐亞中心研究員、曾任職於俄國央行的普洛柯潘柯說，莫斯科法院無法強迫歐洲清算銀行遵守其裁決，但並非沒意義，可留下俄國法律主張的正式紀錄，並當作國際訴訟前的政治信號。