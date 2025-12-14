美版俄烏停戰計畫 讓烏明年入歐盟

英國金融時報（ＦＴ）十二日引述知情人士報導，川普政府居間俄烏停戰的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於後年一月一日前加入歐盟。在歐盟支持下，美烏官員正討論這項提案。

獲悉相關簡報的幾位消息人士說，上述快速入會時程，將顛覆歐盟「擇優」接納新成員的方式，迫使歐盟重新思考整個程序。歐盟入會有卅六個繁瑣階段，烏克蘭一個都還沒完成。支持烏克蘭加入歐盟的官員說，將基輔入會的條件納入和平協議，將使此事成為既成事實。

法新社十二日也引述一位知情高官報導，美方最新版停戰計畫寫道，烏克蘭最快後年一月加入歐盟，美國支持此事但還須協商。歐盟入會程序通常需要數年，並由現有廿七個成員國一致同意，但匈牙利等部分歐盟國家一向反對烏克蘭加入。上述ＦＴ報導說，美方的支持代表總統川普可能要求匈牙利總理奧班不再否決。

烏克蘭總統澤倫斯基十一日說，他和其談判團隊已「在若干問題調整我方立場，以配合烏克蘭未來將是歐盟成員國的事實」。他還說，「美國可採取措施解鎖我方加入歐盟之路。美國總統有多種影響力槓桿，對那些正阻擋烏克蘭者將有效」。

「法國廿四台」十二日報導，一位匿名歐盟官員說，對辦事通常很久的歐盟，後年就好比明天；連最樂觀的一派，例如歐盟東擴政策負責人柯斯，先前也希望基輔最快二○三○年加入。一位歐洲外交官直言，「就像美國人要幫我們做主！這是胡扯：我們需有擴張的意願，而這種意願不存在」。

烏克蘭向來爭取加入歐盟，但一直難以杜絕貪腐，而肅貪是加入歐盟核心要件。二○二二年二月俄羅斯全面侵烏後不久，烏克蘭申請入會，同年六月獲得正式候選國資格。柯斯十一月說，歐盟新成員可能有幾年觀察期，若發生民主倒退，恐被踢出。

法國智庫賈克迪羅研究所專家麥西克說，就當前情況，烏克蘭後年加入歐盟「完全不切實際」。入會最快的芬蘭花不到三年，而土耳其成為候選國已近卅年。

另據美方官員表示，美國中東特使威科夫周末將在德國柏林會晤歐洲領袖和澤倫斯基，並在十四和十五日會晤英、法、德國對口官員。

白宮發言人李維特十一日才表示，川普已厭倦為開會而開會。華爾街日報報導，派威科夫赴歐顯示美方想盡快縮小美烏在和平方案的分歧，雙方在領土問題分歧尤大。