俄烏和談草案引爭議 烏克蘭否認已接受撤軍

俄烏和談近日陷入膠著，最終版和談草案提及烏軍撤離烏東並在當地設置緩衝區的可能。烏克蘭官方代表今天重申，相關內容僅為討論方案，尚未拍板；俄方則表示，即使俄軍撤出，也會派遣其他執法力量維持當地秩序。

法國「世界報」（Le Monde）報導，烏方已接受草案中相關安排，且獲歐洲領袖支持。不過烏克蘭媒體「基輔郵報」引述總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說法否認。波多利雅科表示，目前所有構想仍屬理論層面，「在任何談判中，各種可能選項都會被提出，包括停止前線戰鬥的方式」。

他指出，凡涉及監督機制的緩衝區或非軍事區，都將在安全保障架構下討論，最終決策仍由總統裁定。

澤倫斯基並在社群平台說明，烏方正透過三個管道推動和談進程：其一是由國防代表在德國磋商安全保障細節；其次是由總理思維里登科（YuliaSvyrydenko）在美國商討經濟與重建議題；第三則是透過線上會議與各國國安顧問與領袖幕僚接觸。

俄國外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）接受俄羅斯「工商日報」（Kommersant）訪問時表示，「停火將在烏軍撤離時生效」。他並稱，屆時俄軍也會撤出頓巴斯，但會由其他俄方人員進駐，「國民兵會在那裡，我們的警察會在那裡，秩序必須維持」。

鄂夏柯夫重申，莫斯科立場是頓巴斯最終將屬於俄羅斯，「若非透過談判，就是透過軍事行動」。

烏克蘭近日已向美方提交最終版和談草案，其中最具爭議的仍是頓巴斯主權歸屬。美方據指傾向在頓內茨克州（Donetsk）設立非軍事化「自由經濟區」。據指出，此構想要求烏軍撤離，但俄軍不需後撤。澤倫斯基先前質疑，為何僅要求烏軍撤軍，而非雙方同步撤出。

烏、歐、美原定13日在法國召開高層會議商討和談進度，但「烏克蘭真理報」報導，美國總統川普迄今仍未決定是否派員參加。川普表示，「如果我們認為有高機率達成協議，就會出席週六會議；我們不想浪費時間，目前情勢看來不樂觀。」