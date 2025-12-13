快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

俄烏和談草案引爭議 烏克蘭否認已接受撤軍

中央社／ 基輔12日專電
俄烏和談近日陷入膠著，最終版和談草案提及烏軍撤離烏東並在當地設置緩衝區的可能。示意圖／Ingimage
俄烏和談近日陷入膠著，最終版和談草案提及烏軍撤離烏東並在當地設置緩衝區的可能。示意圖／Ingimage

俄烏和談近日陷入膠著，最終版和談草案提及烏軍撤離烏東並在當地設置緩衝區的可能。烏克蘭官方代表今天重申，相關內容僅為討論方案，尚未拍板；俄方則表示，即使俄軍撤出，也會派遣其他執法力量維持當地秩序。

法國「世界報」（Le Monde）報導，烏方已接受草案中相關安排，且獲歐洲領袖支持。不過烏克蘭媒體「基輔郵報」引述總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說法否認。波多利雅科表示，目前所有構想仍屬理論層面，「在任何談判中，各種可能選項都會被提出，包括停止前線戰鬥的方式」。

他指出，凡涉及監督機制的緩衝區或非軍事區，都將在安全保障架構下討論，最終決策仍由總統裁定。

澤倫斯基並在社群平台說明，烏方正透過三個管道推動和談進程：其一是由國防代表在德國磋商安全保障細節；其次是由總理思維里登科（YuliaSvyrydenko）在美國商討經濟與重建議題；第三則是透過線上會議與各國國安顧問與領袖幕僚接觸。

俄國外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）接受俄羅斯「工商日報」（Kommersant）訪問時表示，「停火將在烏軍撤離時生效」。他並稱，屆時俄軍也會撤出頓巴斯，但會由其他俄方人員進駐，「國民兵會在那裡，我們的警察會在那裡，秩序必須維持」。

鄂夏柯夫重申，莫斯科立場是頓巴斯最終將屬於俄羅斯，「若非透過談判，就是透過軍事行動」。

烏克蘭近日已向美方提交最終版和談草案，其中最具爭議的仍是頓巴斯主權歸屬。美方據指傾向在頓內茨克州（Donetsk）設立非軍事化「自由經濟區」。據指出，此構想要求烏軍撤離，但俄軍不需後撤。澤倫斯基先前質疑，為何僅要求烏軍撤軍，而非雙方同步撤出。

烏、歐、美原定13日在法國召開高層會議商討和談進度，但「烏克蘭真理報」報導，美國總統川普迄今仍未決定是否派員參加。川普表示，「如果我們認為有高機率達成協議，就會出席週六會議；我們不想浪費時間，目前情勢看來不樂觀。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展

美提烏軍撤頓巴斯、設自由經濟區 澤倫斯基：全民決定

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

澤倫斯基：近期將向美國提交20點方案 本周可能有消息

相關新聞

俄烏和談草案引爭議 烏克蘭否認已接受撤軍

俄烏和談近日陷入膠著，最終版和談草案提及烏軍撤離烏東並在當地設置緩衝區的可能。烏克蘭官方代表今天重申，相關內容僅為討論方...

川普點名烏克蘭「耶誕節前 俄烏協議要給個徹底說法」

美國Axios新聞網十一日報導，根據烏克蘭總統澤倫斯基的說法，川普政府雖未下嚴格的最後通牒，但希望在廿五日耶誕節前，能就...

澤倫斯基吐苦水：美要烏軍撤出頓內次克 設立非軍事區

烏克蘭總統澤倫斯基十一日說，美國希望烏軍撤出烏東頓內次克州部分地區，並在該地區設非軍事化的「自由經濟區」，作為俄烏兩軍間...

烏軍前線傳捷報！奪回哈爾科夫州2定居點 重要鐵路樞紐擊退俄軍

烏克蘭今天表示，烏軍已奪回烏國北部哈爾科夫州（Kharkiv）2處定居點，並在重要鐵路樞紐庫普揚斯克市（Kupiansk...

憂繼烏克蘭之後遭殃 北約示警：我們是俄軍下個目標

俄烏戰爭自2022年2月以來已持續超過三年半，英國天空新聞報導，北約（NATO）秘書長呂特警告，北約成員國是「俄羅斯的下...

川普盼耶誕前底定俄烏和平方案 澤倫斯基拒讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，川普政府盼趕在耶誕節前讓俄烏和平方案成敗與否明朗化，但烏克蘭不接受割地。歐洲希望歐美烏週末能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。