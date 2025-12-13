澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展

中央社／ 柏林/巴黎12日綜合外電報導

德國政府發言人今天指出，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）15日將前往柏林會晤多位歐洲領袖，以及歐盟（EU）與北約（NATO）首長，聚焦俄烏和平談判進展。

德國政府發言人科內留斯（Stefan Kornelius）表示，澤倫斯基將出席一場商務論壇，並與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）討論「烏克蘭和平談判的進展」。

他在聲明中說：「當天晚上，幾位歐洲國家和政府領導人，以及歐盟與北約首長，都將加入會談。」

英國政府官員指出，首相施凱爾（Keir Starmer）將出席這場會談。

這次會面是近期密集外交的一環，焦點圍繞在美國總統川普上月提出的俄烏終戰計畫。

烏克蘭官員稍早表示，已向華府提交一份更新版的和平計畫草案，內容基於川普最初提出的28點方案。

法國總統府今天指出，歐洲國家及烏克蘭正對俄羅斯佔領的烏東地區進行任何談判之前，要求美國提供「安全保證」。

法國總統府稱，「任何針對具爭議性領土問題達成協議前，我們需要充分了解歐洲和美國能給予烏克蘭安全保證的內容。」

