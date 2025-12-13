聽新聞
川普點名烏克蘭「耶誕節前 俄烏協議要給個徹底說法」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國Axios新聞網十一日報導，根據烏克蘭總統澤倫斯基的說法，川普政府雖未下嚴格的最後通牒，但希望在廿五日耶誕節前，能就俄烏和平協議給個徹底說法。

白宮發言人李維特十一日表明，美國總統川普對俄烏戰爭的交戰雙方都感到極度挫折，他不想再有任何口頭討論，他要的是行動，他希望這場戰爭終結。

該報導提到，澤倫斯基面臨川普要他迅速接受美方從原本廿八點修改後的廿點和平計畫壓力，但歐方一直要基輔保持耐心，這激怒部分華府人士；目前美烏及美歐間的緊張已達高點。

另外，烏英法德四國領導高層十三日將在巴黎會面，並邀美方參與。但白宮發言人李維特說，美國尚未決定是否與會。川普十一日則表示，美方正評估是否參加上述會面，談成的機會大就參加，反之就不浪費時間。他並聲稱，除了澤倫斯基，「很多人都接受割讓領土的構想」。

法新社十一日報導說，川普在居間俄烏停戰的整個過程中，大致想架空歐洲，傾向由華府直接和莫斯科及基輔談判，即川普友人、美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納領銜與俄烏交涉。

歐盟執委會主席范德賴恩十日晚間在社媒Ｘ寫道，任何和平協議都不能埋下未來衝突的種子，更不能破壞更廣泛的歐洲安全架構；下周將是尋求實現公正且永續和平的關鍵。

俄羅斯外長拉夫羅夫十一日則說，俄方希望見到能為相關各方都提供安全保障，並能真正妥為處理俄烏間「衝突根源」的和平計畫。他重申，莫斯科不會接受烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ），基輔也必須保持中立及無核化，俄方已向美方提交「集體安全保障」的建議，而上周俄國總統普亭和威、庫兩人的會面，「已解決美俄間的一切誤解」。

