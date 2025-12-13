澤倫斯基吐苦水：美要烏軍撤出頓內次克 設立非軍事區

烏克蘭總統澤倫斯基十一日說，美國希望烏軍撤出烏東頓內次克州部分地區，並在該地區設非軍事化的「自由經濟區」，作為俄烏兩軍間的緩衝地帶，然而俄軍卻不用往後撤相同距離，不符「對等原則」。他直言，美國仍施壓烏克蘭對俄羅斯割讓土地，當作俄烏停戰的條件之一。

澤倫斯基還說，屆時誰將治理他們稱為自由經濟區或「非軍事區」的區域，沒人知道，包含美方。他強調，若缺乏俄軍不會在烏軍撤出後就直接接管的保證，那烏方就無法視之為公平的計畫。俄方則聲稱，非軍事區將只允許平民和警察等非軍事人員存在。

澤倫斯基質疑，若一方必須單方面撤軍，例如烏軍後撤五或十公里，另一方的俄軍則留在原地，那什麼能阻止俄軍？什麼能阻止俄軍偽裝為平民滲透此一自由經濟區？這一切都很嚴重。烏克蘭未必會予以同意，「若我們在談妥協，那就得是公平的妥協」。

澤倫斯基指稱，根據美國的計畫，烏軍必須撤出俄軍推進中的烏東頓巴斯地區，赫松和札波羅熱州的前線將「凍結」，俄方則放棄在其他州控制的若干零碎土地；他表明，自己沒有憲法或道德上的權利能放棄烏克蘭領土，不管藉由選舉或公投，均必須由烏克蘭人民表達立場。

澤倫斯基表示，現有兩個關鍵的分歧點，即頓內次克州的領土及其相關一切和札波羅熱核電廠，「這是我們持續討論的兩個議題」。他另提到，美烏最近還討論俄軍撤離其占據的烏克蘭哈爾科夫、蘇米及第聶伯羅彼得羅夫斯克這三州，與戰後烏軍總兵力可保留八十萬員，烏克蘭軍方已予以同意。

澤倫斯基指出，烏方談判團隊十日已將修改後的廿點俄烏和平計畫送交華府，但這並非最終版本，而是烏方對其收到的計畫內容，所做的回應，屬「基礎性質」，計畫仍不斷進行調整與修訂，這是一個持續進行的過程；而除了整體的架構協議，烏方還希望在未來幾天簽署另兩份文件，一份是有關俄國又再攻擊烏克蘭時，即可啟動的潛在有效安全保障協議，且需以法律形式由美國國會通過；另一份則是有關戰後烏克蘭的重建。

澤倫斯基坦言，最後一哩路最難走，任何原因都可能使一切出現變數；很多都取決於烏軍能守住哪些地區、在哪裡阻絕敵軍與能摧毀什麼目標，這些都會影響整體格局。