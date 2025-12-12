金融時報：和平計畫草擬烏克蘭2027年初前入歐盟
英國「金融時報」今天報導，美國所斡旋旨在終結俄烏戰爭的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於2027年1月1日前加入歐盟。
金融時報（Financial Times）引述知情人士的說法表示，在布魯塞爾的支持下，美國與烏克蘭官員正在討論這項提案。
消息人士補充道，這樣快速的入會時程表將顛覆歐盟接納新成員的「擇優」原則，迫使布魯塞爾重新思考整個程序。在歐盟繁瑣的36個入會階段中，烏克蘭目前連1個也沒完成。
支持烏克蘭成為歐盟成員國的官員指出，將這項條件納入和平協議，將使烏克蘭加入歐盟成為既成事實。
若獲美國支持，意味著川普（Donald Trump）總統可能要求迄今一直出手阻撓的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）撤回否決，允許烏克蘭展開加入歐盟的政治批准程序。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在基輔告訴記者，他和他的談判團隊已「在某些問題上調整我們的立場，以配合烏國未來將成為歐盟成員國這項事實」。
