快訊

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

金融時報：和平計畫草擬烏克蘭2027年初前入歐盟

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

英國「金融時報」今天報導，美國所斡旋旨在終結俄烏戰爭的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於2027年1月1日前加入歐盟

金融時報（Financial Times）引述知情人士的說法表示，在布魯塞爾的支持下，美國與烏克蘭官員正在討論這項提案。

消息人士補充道，這樣快速的入會時程表將顛覆歐盟接納新成員的「擇優」原則，迫使布魯塞爾重新思考整個程序。在歐盟繁瑣的36個入會階段中，烏克蘭目前連1個也沒完成。

支持烏克蘭成為歐盟成員國的官員指出，將這項條件納入和平協議，將使烏克蘭加入歐盟成為既成事實。

若獲美國支持，意味著川普（Donald Trump）總統可能要求迄今一直出手阻撓的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）撤回否決，允許烏克蘭展開加入歐盟的政治批准程序。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在基輔告訴記者，他和他的談判團隊已「在某些問題上調整我們的立場，以配合烏國未來將成為歐盟成員國這項事實」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟

延伸閱讀

美提烏軍撤頓巴斯、設自由經濟區 澤倫斯基：全民決定

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

澤倫斯基：近期將向美國提交20點方案 本周可能有消息

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」

相關新聞

烏軍前線傳捷報！奪回哈爾科夫州2定居點 重要鐵路樞紐擊退俄軍

烏克蘭今天表示，烏軍已奪回烏國北部哈爾科夫州（Kharkiv）2處定居點，並在重要鐵路樞紐庫普揚斯克市（Kupiansk...

憂繼烏克蘭之後遭殃 北約示警：我們是俄軍下個目標

俄烏戰爭自2022年2月以來已持續超過三年半，英國天空新聞報導，北約（NATO）秘書長呂特警告，北約成員國是「俄羅斯的下...

川普盼耶誕前底定俄烏和平方案 澤倫斯基拒讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，川普政府盼趕在耶誕節前讓俄烏和平方案成敗與否明朗化，但烏克蘭不接受割地。歐洲希望歐美烏週末能...

川普對斡旋俄烏感挫折 澤倫斯基批美施壓割讓領土

美國白宮發言人表示，總統川普對俄羅斯與烏克蘭「感到極度挫折」；基輔則說，華府仍要烏克蘭重大領土讓步，但為何沒要求俄國在反...

美提烏軍撤頓巴斯、設自由經濟區 澤倫斯基：全民決定

美國先前曾向烏克蘭建議，應該將烏方仍控制的頓巴斯部分地區交給俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，華府現在提出折衷方案，...

川普速報／川普不滿俄烏和談停滯 矛頭轉向烏國及歐洲

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •三條主線同時向外擴張：首先，川普對烏克蘭與歐洲的不耐在最新和談停滯中浮上檯面，公開指控對方「浪費時間」，要求盟友提出更具讓步空間的回覆。其次，美國推出新AI採購規範，要求大型語言模型量測政治偏見，確立川普政府的反「覺醒」治理框架。第三，對委內瑞拉的制裁升級，鎖定馬杜洛親族與多艘油輪，並與加勒比海軍事部署同步推進。三者共同凸顯川普以外交、科技治理與軍事壓力多線並行，強化白宮主導節奏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。