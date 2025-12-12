運用俄凍結資產援烏 歐盟成員國排除一大障礙

歐洲聯盟輪值主席國丹麥今天表示，會員國已排除一項重大障礙，同意必要時凍結俄羅斯資產的制裁措施無須每6個月展延一次，此舉為利用這筆資金提供烏克蘭鉅額貸款鋪路。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）執行委員會正推動利用俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來遭凍結約2000億歐元（約2320億美元）俄羅斯央行資產，以提供基輔在今年底之後迫切所需的財政來源。

由於大部分遭凍結的俄羅斯資產存放於比利時，這項貸款計畫遭到比利時的強烈反對，但歐盟仍積極推進這項計畫，力求在下週高峰會上達成協議。

目前凍結俄羅斯資產的制裁措施須每半年由所有會員國一致同意展延，因此容易受到親俄羅斯的匈牙利否決。

歐盟一名外交官表示，根據今天獲得歐盟27個成員國「大多數」國家支持的提案，凍結資產的制裁措施將持續「直到俄羅斯侵略結束」為止。

這項提案仍須在今天的財長會議上獲得正式批准。其法律基礎為歐盟條約第122條，允許在面臨緊急狀況時採取例外措施。

匈牙利駐歐盟代表處迅速表達不滿，批評此舉「史無前例」，並指控歐盟以錯誤的法律基礎延長制裁、企圖規避一致決策機制。

歐盟條約第122條曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間用於統籌採購疫苗。

歐盟領袖已承諾明年將持續支援基輔，並力求在18至19日舉行的峰會上敲定資金來源。然而，要說服比利時仍具挑戰，因為身為歐洲清算銀行（Euroclear）的所在地，比利時擔憂可能面臨俄羅斯的法律或金融報復。

其他多數歐盟國家則支持這項「賠償貸款」（Reparation Loan）計畫，並堅信最終可找到折衷辦法。

根據歐盟提出的複雜架構，歐洲清算銀行將這筆錢貸放給歐盟，再由歐盟轉貸給基輔。烏克蘭只有在未來俄羅斯為其破壞行為進行賠償時，才需償還這筆貸款。

歐盟執委會強調，將設置「三層防護機制」，確保在任何情況下，歐洲清算銀行都能在必要時取得償還俄羅斯的資金。