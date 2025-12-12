川普盼耶誕前底定俄烏和平方案 澤倫斯基拒讓步

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，川普政府盼趕在耶誕節前讓俄烏和平方案成敗與否明朗化，但烏克蘭不接受割地。歐洲希望歐美烏週末能再次會晤討論，但美方興趣不高。

Axios新聞網報導，根據白宮與烏克蘭方面說法，烏克蘭與英、法、德3國高層13日將於巴黎再次會晤，並邀美方一同參與。然而白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）說，美國還沒決定是否與會。

李威特說：「總統（川普）對這場戰爭中的雙方都極度感到沮喪，也已厭倦為開會而開會。」

Axios分析，澤倫斯基正面臨川普要他迅速接受美方修改後的20點和平方案壓力，但歐洲方面卻一直告訴基輔要有耐心，這讓華府部分人士不滿；目前美國與烏克蘭、美國與歐洲之間的緊張關係已達高點。

澤倫斯基對目前卡住的川普和平方案做出較詳細說明。他在今天的記者會說：「我們認為需要停火，但根據我們得到的資訊，目前唯一的停火途徑就是簽署一項架構協議。」

按澤倫斯基說法，川普政府雖未下最後通牒，但希望在耶誕節前「能就方案給個徹底說法」。他表示美方已提供升級版安全保證提案，相關內容將「送交國會」，意味這將符合烏克蘭所期待具參議院批准的條約效力，但美烏間最大的分歧還是在領土問題。

澤倫斯基證實，美方仍希望烏克蘭完全撤出烏東頓巴斯（Donbas）地區，現階段美方提出的新說法是俄羅斯不會進入烏克蘭交出的地帶，而是將當地設為「自由經濟區」做為緩衝。他表示烏克蘭尚未接受這項提議，主張依現有戰場接觸線凍結。

澤倫斯基指出，美方沒處理「自由經濟區」由誰治理，或要如何防止俄軍日後直接推進等問題，「如果要求烏克蘭後撤，那為何另一方不用相同距離的後撤？」強調在法律與道義上，他都無權將土地割讓俄羅斯。

川普10日與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨及英國首相施凱爾通話。梅爾茨今天表示，他與其他歐洲領袖向川普明確指出，只有烏克蘭能決定如何處置自家土地。

梅爾茨稱10日的通話具建設性，雙方皆展現尊重；但川普形容，他們在討論烏克蘭問題時「用字頗強烈」。

紐約時報指出，歐洲領袖們希望13日與澤倫斯基及美方官員會面，但美方態度取決於如何看待目前烏克蘭與歐洲的反應；川普已表示「我們不想浪費時間，有時候必須讓他們先打個你死我活再說」。

俄國外長拉夫羅夫今天表示，莫斯科希望看到一份能為「各方」都提供安全保障、並能真正妥善處理「衝突根源」的和平方案。

拉夫羅夫說俄國不會接受烏克蘭加入北約，也已向美方提交「集體安全保障」建議。他還表示，上週俄國總統普丁與美方特使魏科夫及川普女婿庫許納的會面，已解決他所認為全部美俄間的誤解。

華爾街日報引述知情人士披露，在10日那場「氣氛緊張」通話裡，川普告訴德、法、英領袖應施壓澤倫斯基接受美方提出的和平條件，其中包括烏克蘭須接受領土損失。川普抱怨澤倫斯基不認真看待美方最早版本的方案，也幾無展現修改美方條件的意願。

除領土問題外，美烏在歐洲最大核電的札波羅熱核電廠控制權也有歧見；電廠在俄國侵烏初期便被俄軍奪佔。

美方提議核電廠日後由美俄共同營運，並向俄烏雙方供電。然而烏克蘭希望對電廠取得更大控制權，盼由美烏共同管理，排除俄羅斯或至少將俄方角色降到最低。