美提烏軍撤頓巴斯、設自由經濟區 澤倫斯基：全民決定

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基8日前往英國倫敦唐寧街10號首相官邸。歐新社
美國先前曾向烏克蘭建議，應該將烏方仍控制的頓巴斯部分地區交給俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，華府現在提出折衷方案，烏軍仍需撤出，但俄羅斯軍隊不會進一步推進，美方隨後會在現有烏方控制區成立「自由經濟區」。

衛報報導，澤倫斯基在記者會上指出：「誰將治理他們稱為『自由經濟區』或『非軍事區』的領土，他們不知道。」並強調，若沒有保證俄軍不會在烏軍撤出後直接接管，烏克蘭無法認為這是公平的計畫。

他質疑：「如果一方必須撤軍，而另一方留在原地，那麼是什麼能阻止這些另一方的部隊，也就是俄軍？又是什麼能阻止他們偽裝成平民並接管這個自由經濟區？這一切都非常嚴重。烏克蘭未必會同意，但如果談的是妥協，那就必須是公平的妥協。」

澤倫斯基表示，根據美國的計畫，烏軍需撤出俄軍正在推進的頓巴斯，赫爾松和札波羅熱洲的前線將凍結，而俄羅斯則會放棄在其他州所控制的一些小區塊。他說，如果烏克蘭真要同意這種安排，必須透過選舉或公投予以確認，強調只有「烏克蘭人民」才能對領土讓步作出決定。

澤倫斯基一直承受來自美國總統川普的巨大壓力，要求他接受美國的和平計畫。他指出，烏克蘭談判團隊10日已將修改版本送回華府，而領土問題與札波羅熱核電廠的控制權仍是兩大癥結。他說：「這不是最終計畫，而是我們對收到內容的回應。計畫仍在不斷調整與編修，這是一個持續進行中的過程。」

他表示，除了整體框架協議外，烏方還希望在未來幾天簽署另外兩份文件，一份關於在俄羅斯再次攻擊烏克蘭時可啟動的潛在安全保障協議，另一份則關於烏克蘭的經濟重建。

BBC報導，澤倫斯基提醒：「最後一哩路最難走，任何原因都有可能讓一切出現變數。」同時承認戰鬥仍將持續，甚至可能決定未來談判的走向。他說：「很多都取決於我們的軍隊能守住哪些地區、在哪裡阻止敵人、能摧毀什麼。這些都會影響整體格局。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

