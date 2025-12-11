俄烏戰爭持續…北約秘書長呂特警告：我們是俄羅斯下個目標

俄烏戰爭自2022年2月以來已持續超過三年半。英國天空新聞報導，北約秘書長呂特警告，北約成員國是「俄羅斯的下個目標」。

呂特在德國柏林「慕尼黑安全會議」上表示，北約必須盡全力防止一場規模「堪比我們祖父母輩和曾祖父母輩所經歷」的戰爭。

呂特說，太多北約盟友沒有感受到俄國對歐洲構成的急迫威脅，也沒有意識到他們必須增加國防開支和生產以防這類戰爭發生。他表示：「我們是俄羅斯的下個目標。我怕太多國家悄然自滿。太多國家沒有意識到迫切性，太多國家認為時間充裕。但事實並非如此。現在就該採取行動。」

呂特說，俄羅斯可能五年內準備好對北約動武。他說，他確信美國和歐洲可在烏克蘭議題上達成共識，並稱如果沒有一個安全的歐洲，美國安全也無法得到保障。