依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周三（12月10日）表示，烏克蘭對外情報局局長伊瓦申琴科（Oleh Ivashchenko）提交了一份報告。報告指出，俄羅斯的企業和國家體系在投資、技術和政治優先事項方面，越來越依賴中國。

澤倫斯基在社交平台X上寫道：「我們正在追蹤一個不斷增長的趨勢：俄羅斯部分領土正在向中國『去主權化』。主要方式包括向中國提供富含資源的土地，以及對其出售稀缺資源。」

澤倫斯基還說，烏克蘭注意到，中國正採取行動，加強與俄羅斯在軍工領域的合作。

澤倫斯基表示已指示烏克蘭對外情報局，更全面地監控莫斯科與北京的合作，包括所有與烏克蘭國家利益相關方面以及與歐洲及美國伙伴利益相關方面的合作。

隨後，澤倫斯基在當晚的視頻講話中，再次提到這份報告。他指出，這份聚焦俄羅斯經濟狀況的報告顯示，俄羅斯對中國的「依賴不斷加深」。

他說：「俄羅斯在歷史上，從未像現在這樣，將如此龐大的主權拱手讓給中國或任何其他更強大的國家。」

「令人震驚的是，普亭為了避免結束這場戰爭，付出了如此高昂的代價。但世界仍然有足夠力量來結束這場戰爭，並迫使俄羅斯如此行動。」

俄羅斯和中國在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭前夕，達成了「無上限」戰略伙伴關係。此後，雙方又通過多項聯合聲明進一步鞏固這一關係，其中包括在2025年5月的一項聲明中，雙方宣布將在太空、國防和國際關係等領域進一步加強合作。

截至發稿，對於澤倫斯基的指控，中國官方沒有作出回應。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】