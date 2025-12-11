快訊

9月才被咬到全身血…男街上遛緬甸蟒「突遭繞頸」 倒地 一旁民眾忙抓蛇

黃仁勳憶9歲赴美寄宿生活 身無分文「幫逾百人洗廁所」曾為一事心碎

內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周三（12月10日）表示，烏克蘭對外情報局局長伊瓦申琴科（Oleh Ivashchenko）提交了一份報告。報告指出，俄羅斯的企業和國家體系在投資、技術和政治優先事項方面，越來越依賴中國。

澤倫斯基在社交平台X上寫道：「我們正在追蹤一個不斷增長的趨勢：俄羅斯部分領土正在向中國『去主權化』。主要方式包括向中國提供富含資源的土地，以及對其出售稀缺資源。」

澤倫斯基還說，烏克蘭注意到，中國正採取行動，加強與俄羅斯在軍工領域的合作。

澤倫斯基表示已指示烏克蘭對外情報局，更全面地監控莫斯科與北京的合作，包括所有與烏克蘭國家利益相關方面以及與歐洲及美國伙伴利益相關方面的合作。

隨後，澤倫斯基在當晚的視頻講話中，再次提到這份報告。他指出，這份聚焦俄羅斯經濟狀況的報告顯示，俄羅斯對中國的「依賴不斷加深」。

他說：「俄羅斯在歷史上，從未像現在這樣，將如此龐大的主權拱手讓給中國或任何其他更強大的國家。」

「令人震驚的是，普亭為了避免結束這場戰爭，付出了如此高昂的代價。但世界仍然有足夠力量來結束這場戰爭，並迫使俄羅斯如此行動。」

俄羅斯和中國在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭前夕，達成了「無上限」戰略伙伴關係。此後，雙方又通過多項聯合聲明進一步鞏固這一關係，其中包括在2025年5月的一項聲明中，雙方宣布將在太空、國防和國際關係等領域進一步加強合作。

截至發稿，對於澤倫斯基的指控，中國官方沒有作出回應。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

超過4000人…丹麥將對被強制節育的格陵蘭婦女提供賠償

俄羅斯人妻偷玩交友軟體 喊「我需要被調教」連吃2台男代價曝

2026主軸 Wi-Fi 7×衛星通訊×航太軍工

英國制裁俄羅斯媒體與中企 升級因應資訊戰

相關新聞

俄稱擊落287架烏克蘭無人機 莫斯科機場短暫關閉

俄羅斯國防部及相關官員今天表示，俄軍在一夜之間擊落287架烏克蘭無人機，創下衝突以來單夜擊落數量新高，莫斯科機場也因此一...

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周三（12月10日）表示，烏克蘭對外情報局局長伊瓦申琴科（Oleh Ivashchenko）提交了一份報告。報告指出，俄羅斯的企業和國家體系在投資、技術和政治優先事

疑「拖延戰爭」引川普不滿 德總理梅爾茨：烏克蘭領土讓步提案已交川普

德國總理梅爾茨今天指出，烏克蘭願以領土讓步換取俄烏止戰的相關提案已交給美國總統川普。川普先前才對歐洲盟邦表達不滿，並對美...

前線缺兵之際逃兵問題失控 烏克蘭陷雙重困境

烏克蘭目前戰場面臨俄軍進逼壓力，然而嚴重的逃兵與擅離職守情況讓問題雪上加霜。自2022年俄國入侵以來，烏軍已有約23.5...

面對和議 烏克蘭的兩難

俄烏和議，現在進入最後關頭，主要關鍵現在烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統身上；美國在經過幾次嘗試之後，雖然已經看到和戰終局的...

英媒：川普盼烏克蘭耶誕前促成和平方案

英國「金融時報」引述知情官員披露，美國總統川普希望烏克蘭總統澤倫斯基在耶誕節前促成和平方案；基輔則於今天以逐條方式就美方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。