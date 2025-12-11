快訊

9月才被咬到全身血…男街上遛緬甸蟒「突遭繞頸」 倒地 一旁民眾忙抓蛇

黃仁勳憶9歲赴美寄宿生活 身無分文「幫逾百人洗廁所」曾為一事心碎

內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

疑「拖延戰爭」引川普不滿 德總理梅爾茨：烏克蘭領土讓步提案已交川普

中央社／ 柏林11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨八日在英國倫敦唐寧街首相官邸會晤。美國總統川普批評，烏克蘭和歐洲拖延俄烏戰爭。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨八日在英國倫敦唐寧街首相官邸會晤。美國總統川普批評，烏克蘭和歐洲拖延俄烏戰爭。（歐新社）

德國總理梅爾茨今天指出，烏克蘭願以領土讓步換取俄烏止戰的相關提案已交給美國總統川普。川普先前才對歐洲盟邦表達不滿，並對美國是否會繼續參與日後相關談判表示懷疑。

法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）表示，提案是在他與其他歐洲領袖昨天和川普（Donald Trump）通話後提交。

梅爾茨談到，「提案主要涉及烏克蘭願意做出哪些領土讓步的問題」，但也提醒最終應由「烏國總統及其人民回答這個問題」。

梅爾茨偕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）召開聯合記者會時強調：「在歷經4年的苦難和傷亡後，強迫烏克蘭總統接受其人民無法接受的和平方案，將是錯誤之舉。」

川普昨天對烏克蘭及其歐洲盟邦表現出不耐，其中包含法國、英國跟德國。

川普說他與梅爾茨、英國首相施凱爾（KeirStarmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話時「以相當強硬的措辭討論了烏克蘭問題」。

根據梅爾茨，本周末預定和美方展開進一步會談，另場關於烏克蘭的國際會議則「可能於下周頭幾天舉行」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 梅爾茨

延伸閱讀

泰柬軍事衝突持續　泰國總理：尚未接到川普電話

泰柬衝突升溫 川普再扮和事佬將親自打電話斡旋

美國物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責

川普宣布「金卡」上路：拿綠卡的捷徑 企業可留住人才

相關新聞

俄稱擊落287架烏克蘭無人機 莫斯科機場短暫關閉

俄羅斯國防部及相關官員今天表示，俄軍在一夜之間擊落287架烏克蘭無人機，創下衝突以來單夜擊落數量新高，莫斯科機場也因此一...

依賴不斷加深？澤倫斯基：俄羅斯向大陸「出讓領土主權」換取軍工合作

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周三（12月10日）表示，烏克蘭對外情報局局長伊瓦申琴科（Oleh Ivashchenko）提交了一份報告。報告指出，俄羅斯的企業和國家體系在投資、技術和政治優先事

疑「拖延戰爭」引川普不滿 德總理梅爾茨：烏克蘭領土讓步提案已交川普

德國總理梅爾茨今天指出，烏克蘭願以領土讓步換取俄烏止戰的相關提案已交給美國總統川普。川普先前才對歐洲盟邦表達不滿，並對美...

前線缺兵之際逃兵問題失控 烏克蘭陷雙重困境

烏克蘭目前戰場面臨俄軍進逼壓力，然而嚴重的逃兵與擅離職守情況讓問題雪上加霜。自2022年俄國入侵以來，烏軍已有約23.5...

面對和議 烏克蘭的兩難

俄烏和議，現在進入最後關頭，主要關鍵現在烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統身上；美國在經過幾次嘗試之後，雖然已經看到和戰終局的...

英媒：川普盼烏克蘭耶誕前促成和平方案

英國「金融時報」引述知情官員披露，美國總統川普希望烏克蘭總統澤倫斯基在耶誕節前促成和平方案；基輔則於今天以逐條方式就美方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。