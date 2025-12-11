快訊

中央社／ 莫斯科11日綜合外電報導
烏克蘭國營天然氣公司執行長柯瑞茨基。（法新社）
烏克蘭國營天然氣公司執行長柯瑞茨基。（法新社）

俄羅斯國防部及相關官員今天表示，俄軍在一夜之間擊落287架烏克蘭無人機，創下衝突以來單夜擊落數量新高，莫斯科機場也因此一度暫時關閉。

法新社報導，國防部在Telegram發布聲明指出，遭俄軍防空部隊「攔截並擊落」的無人機中，有32架是飛向莫斯科。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，莫斯科4座機場全數一度暫停運作。聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）則表示接收改道航班。

在烏克蘭方面，波塔瓦州（Poltava）軍事行政長官表示，俄國於夜間攻擊當地能源設施，引發火災。

烏克蘭國營天然氣運營商執行長上週受訪時對法新社表示，該國或將迎來自2022年2月俄軍發動攻勢以來最艱困的冬季。

烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）執行長柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）指出，今年的攻擊發生得更早且強度更高，加劇了影響。

根據法新社分析烏克蘭空軍統計，近幾個月來，俄國對烏克蘭發射的無人機及飛彈數量創下新高。

烏克蘭及其盟友持續力促終結歐洲自二戰以來死傷最慘重衝突的方案，基輔官員昨天告訴法新社，已向華府提交更新後的提案。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 莫斯科

相關新聞

前線缺兵之際逃兵問題失控 烏克蘭陷雙重困境

烏克蘭目前戰場面臨俄軍進逼壓力，然而嚴重的逃兵與擅離職守情況讓問題雪上加霜。自2022年俄國入侵以來，烏軍已有約23.5...

俄稱擊落287架烏克蘭無人機 莫斯科機場短暫關閉

俄羅斯國防部及相關官員今天表示，俄軍在一夜之間擊落287架烏克蘭無人機，創下衝突以來單夜擊落數量新高，莫斯科機場也因此一...

面對和議 烏克蘭的兩難

俄烏和議，現在進入最後關頭，主要關鍵現在烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統身上；美國在經過幾次嘗試之後，雖然已經看到和戰終局的...

英媒：川普盼烏克蘭耶誕前促成和平方案

英國「金融時報」引述知情官員披露，美國總統川普希望烏克蘭總統澤倫斯基在耶誕節前促成和平方案；基輔則於今天以逐條方式就美方...

英特爾、AMD、德儀被控蓄意無視 未阻晶片流入俄羅斯製造武器

英特爾（Intel ）、超微（AMD）、德州儀器（Texas Instruments）等晶片製造商，被指控未能阻止晶片流...

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

華爾街日報報導，美國川普政府近幾周向歐洲各國遞交多份文件，概述華府對烏克蘭重建與俄羅斯重返全球經濟的構想。這些文件內容雖...

