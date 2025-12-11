俄稱擊落287架烏克蘭無人機 莫斯科機場短暫關閉
俄羅斯國防部及相關官員今天表示，俄軍在一夜之間擊落287架烏克蘭無人機，創下衝突以來單夜擊落數量新高，莫斯科機場也因此一度暫時關閉。
法新社報導，國防部在Telegram發布聲明指出，遭俄軍防空部隊「攔截並擊落」的無人機中，有32架是飛向莫斯科。
俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，莫斯科4座機場全數一度暫停運作。聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）則表示接收改道航班。
在烏克蘭方面，波塔瓦州（Poltava）軍事行政長官表示，俄國於夜間攻擊當地能源設施，引發火災。
烏克蘭國營天然氣運營商執行長上週受訪時對法新社表示，該國或將迎來自2022年2月俄軍發動攻勢以來最艱困的冬季。
烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）執行長柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）指出，今年的攻擊發生得更早且強度更高，加劇了影響。
根據法新社分析烏克蘭空軍統計，近幾個月來，俄國對烏克蘭發射的無人機及飛彈數量創下新高。
烏克蘭及其盟友持續力促終結歐洲自二戰以來死傷最慘重衝突的方案，基輔官員昨天告訴法新社，已向華府提交更新後的提案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言