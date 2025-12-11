前線缺兵之際逃兵問題失控 烏克蘭陷雙重困境

快訊

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
圖為烏克蘭士兵在哈爾科夫州城市庫皮揚斯克附近的訓練場上，進行軍事技能訓練。(美聯社)
圖為烏克蘭士兵在哈爾科夫州城市庫皮揚斯克附近的訓練場上，進行軍事技能訓練。(美聯社)

烏克蘭目前戰場面臨俄軍進逼壓力，然而嚴重的逃兵與擅離職守情況讓問題雪上加霜。自2022年俄國入侵以來，烏軍已有約23.5萬人擅離職守，發生在去年9月至今年9月者就達17.6萬。

半島電視台（Al Jazeera）訪問到瘦高、36歲的基輔上班族提摩費（Tymofey），對方表示自今年4月被強徵入伍後，他已兩度逃離軍訓中心。半島電視形容提摩費的手掌與手指上仍布滿淡紫色、尚未痊癒的疤痕，是他半年前逃離訓練中心時被牆上鐵刺網刮出的傷。

他說，在意識到訓練內容是如此敷衍、對實戰毫無幫助以及自己最終必定淪為毫無生還機會的前線突擊兵後，他決定逃兵。

提摩費提到4月在基輔市中心被逮後在訓練中心遇到的新訓班長時說：「完全沒有訓練。他們不在乎我在第一波攻擊就會死。」還說這些班長主要忙於防止士兵逃離訓練中心，而中心外圍是一道高3公尺的混凝土牆，上面覆蓋鐵刺網。

「他們根本不在乎士兵有無學會射擊。他們給我一把槍，我朝靶子的方向射擊一發後，他們就在我名字旁邊打個勾完事。」還在躲避當局的提摩費受訪時，要求去掉他的姓氏與個資。

提摩費說自己尚未正式被控逃兵或擅離職守（AWOL），這些指控可在公開的線上預審調查登記中查到，「半個國家的人都在逃，軍方與民防機關根本沒法抓回每個逃兵」。

根據烏克蘭各地檢察官在10月時表示，自2022年2月底俄國入侵以來，大約有23.5萬名官兵擅離職守，另有近 5.4萬人逃兵。這兩種態樣在烏國法律上的差別在於是否蓄意「永久脫離部隊」。

相關數字從去年開始急劇增加。2024年9月至2025年9月間，烏克蘭當局共記錄到約17.6萬件擅離職守和2.5萬件逃兵。

烏軍突擊旅的指揮官曼科（Valentyn Manko）6日告訴「烏克蘭真理報」（Ukrainian Pravda）說：「縱使在俄羅斯，也沒有這麼多士兵擅離職守。」

曼科表示，目前烏克蘭每月可徵集到約3萬名新血，然而但理想數字是7萬，才夠各軍事單位「補足人力」。

半島電視台認為，在當前烏克蘭土地正持續逐步被俄軍蠶食之際，逃兵危機讓問題雪上加霜。俄軍11月間在烏東新奪下約500平方公里土地，而基輔也正面臨華府施壓接受和平方案。

根據烏克蘭當前的戰時規定，現役人員離開部隊超過24小時即可認定為逃兵，可能面臨5至12年刑期；擅離職守罪名最高也可判刑10年。

前烏軍副總參謀長羅曼年科（Ihor Romanenko）中將告訴半島電視台：「我們的逃兵與擅離職守數量實在太高。那些人大概覺得進監獄還比上前線划算。」

