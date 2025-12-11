英特爾、AMD、德儀被控蓄意無視 未阻晶片流入俄羅斯製造武器

英特爾（Intel ）、超微（AMD）、德州儀器（Texas Instruments）等晶片製造商，被指控未能阻止晶片流入俄羅斯，讓俄國製造用於殺害與傷害烏克蘭平民的武器。

數十名烏克蘭平民的律師代表，周三（10日）向德州法院提出五起訴訟，指控這些晶片公司，在第三方違反美國制裁，向俄羅斯轉售受出口限制的晶片，用於無人機和飛彈時，表現出「蓄意無視」的態度。

英特爾一位發言人在聲明中表示，公司「並未在俄羅斯開展業務，且在戰爭爆發後立即停止向俄羅斯與白俄羅斯的客戶出貨」。聲明強調，英特爾「嚴格遵守美國及所有營運市場的出口法律、制裁與法規，並要求我們的供應商、客戶與經銷商遵循同等標準」。

德儀與AMD周三未立即回應彭博新聞的置評請求。不過先前兩家公司都曾表示，完全遵守制裁要求，在戰爭爆發後，就停止在俄羅斯的業務，並有嚴格的政策來監督作業是否合規。在去年一場國會聽證，德儀的法律副總顧問 Shannon Thompson說，公司「強烈反對我們的晶片被用於俄羅斯軍事設備」，若有任何出貨均為「非法且未經授權」。

原告律師表示，這些晶片公司在出口管制與防止轉售方面涉嫌失職，構成疏忽。批評這些被告知道這些晶片轉移正在發生，但卻毫無作為，是蓄意的漠視。

彭博新聞去年的一項調查顯示，制裁與出口管制並未成功阻止AMD、英特爾、德州儀器等公司的晶片流入俄羅斯軍工企業手中。經第三方轉賣給俄羅斯的晶片，成為無人機、滑翔炸彈、精準通訊系統與莫斯科用來打擊烏克蘭城市的伊斯坎德飛彈的大腦。

周三提起的訴訟中，也點名位於德州曼斯菲爾德的一家公司Mouser Electronics，這家公司2007年被「股神」巴菲特的波克夏公司收購，業務聚焦半導體零件的銷售與批發。

原告指控Mouser協助將英特爾、德州儀器等公司製造的晶片，轉移給由俄羅斯代理人控制的空殼公司。其中一項訴訟指陳，Mouser的決策與物流運作，構成對不法行為在美國國內的重要助力，並可預見將導致原告在海外受傷。

波克夏未立即回應置評請求，Mouser的行銷資深副總裁Kevin Hess則是在聲明中說：「我們深切尊重司法程序，並將在法院而非透過媒體回應此事。」