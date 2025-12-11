澤倫斯基：近期將向美國提交20點方案 本周可能有消息
烏克蘭總統澤倫斯基10日在社群媒體X發文說，當天安排包括和美方的對話，以討論烏克蘭戰後重建和經濟發展的相關文件；同時烏方將致力敲定「20點」和平計畫，該份基礎文件可能界定結束俄烏戰爭的框架，預計近期將提交美方。
澤倫斯基並說，英國和法國主導的「志願者聯盟」11日將開會，將致力就確保烏克蘭未來安全並防止俄羅斯再次侵略，「本周可能給各方帶來消息，這也是為了結束流血衝突」。他也說，烏方持續和所有夥伴每天溝通，以確認結束戰爭的可行、實際措施。
美國總統川普8日接受美媒Politico訪問時，指稱澤倫斯基沒看美方最新停戰提案，還說俄羅斯在這場衝突中占上風。他也說不期待歐洲領袖終止俄烏戰爭，「他們只會說不會做，戰爭就這樣一直拖」。
外媒11月披露美方的「28點」停戰計畫後，各方數次協商並設法修改。澤倫斯基9日說，美烏上周末會談後，28點已減至20點，雙方最重要的歧見包括領土議題及國際安全保證。
