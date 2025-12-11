「俄烏停戰不指望他們」川普重砲批歐：一群軟弱者領導的衰敗國家

美國總統川普八日接受美媒Politico專訪，批評歐洲是一群「由軟弱者領導的衰敗國家」，不期待他們扮演終止俄烏戰爭的角色，「他們光說不做，戰爭一直拖」。Politico說，川普這次訪問猛批歐洲領袖，是他至今對歐洲民主國家最刻薄斥責。

時值俄烏和平進程敏感時刻，歐洲領袖日益擔心川普可能放棄烏克蘭及盟友。川普在白宮受訪時未釋出讓歐洲安心的信號，還示警跨大西洋傳統盟誼處於風險，美歐關係沒有歐洲領袖期望的那麼牢固，「我想治理的是美國，不是歐洲」。被問到歐洲國家是否仍能視為盟友時，川普僅稱「要看情況」。

川普還說，歐洲盟友因政治正確與移民問題虛弱不振，「許多歐洲國家看來不再是成功國家，他們的移民政策是災難」。他形容，倫敦與巴黎等大城在中東、非洲移民壓力下逐漸「不堪負荷」、「不一樣了」，還點名巴基斯坦裔的倫敦首位穆斯林市長卡恩是「災難」，會當選就是因為太多移民進入當地投票給他。

白宮上周才發布新版國家安全戰略（ＮＳＳ），除暗示美國不應再保障歐洲安全，還將美國定位在歐洲主流政壇的對立面，震驚歐洲。川普這次訪談再強調，歐洲邊境政策若不改，若干地方「國將不國」，還說縱使可能冒犯當地民意，仍將在歐洲選舉時支持自己偏好但「歐洲很多人不喜歡」的對象，例如匈牙利強硬派總理奧班，表示很欣賞其邊境管控政策。

對經濟成績，川普自評「Ａ+++++」，聲稱外界對美國物價的批評是騙局，物價都在降。他並說，一趟出訪就為美國帶來數兆美元，例如中東行賣出約三百架波音飛機，還訪問日本、南韓並會晤中國大陸國家主席習近平，共同「解決」可能導致全球經濟停擺的稀土與稀土磁鐵問題。

川普自稱與習關係非常好，解決美中問題對美國的影響很大；美國並與日、韓、印尼等國達成協議，都涉及數兆美元，反觀在拜登、歐巴馬任內，這些國家空前剝削美國，這是美國國債高築的主因。

川普也說將考慮擴大關稅豁免以壓低物價。白宮十一月已宣布調降牛肉、番茄、咖啡等民生商品關稅，川普說這些只是小幅豁免、戰術調整，並非政策退卻，必要時會提高其他商品關稅，以維持關稅作為談判槓桿。