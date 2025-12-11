聽新聞
0:00 / 0:00

川普批澤倫斯基 藉俄烏戰爭拖延總統大選「接受現實吧」

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普在美媒Politico九日刊載的專訪中，要求基輔在戰時舉行總統大選。烏國總統澤倫斯基同日說，若美歐盟友能保障投票安全，烏方準備好其後六十至九十天內大選。

川普八日在白宮接受記者伯恩斯專訪，質疑基輔以戰爭為由拖延大選，「他們很久沒有選舉。你們知道，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已稱不上民主」。

川普自稱已提交一份新的俄烏和平方案，部分烏國官員能接受，但澤倫斯基不看，「很多人正在喪命。若他能看一下，就會覺得頗受用」。川普還稱，俄羅斯一向占上風，大得多也強得多，「總有一天，大小會定輸贏」，暗示最終俄國將勝出、澤倫斯基可能被迫讓步，呼籲他把握止損。

川普說，澤倫斯基要知變通，開始「接受一些事」。川普並悲觀評估戰場前景，聲稱烏軍正在落敗。對長子小川普日前聲稱「美國可能放棄烏國」，川普說「不完全對也不完全錯」。

澤倫斯基二○一九年就任，五年任期去年五月屆滿，去年春季本應大選，但他向來主張二○二二年二月開戰後烏國已戒嚴，期間禁止大選。

對川普上述說法，澤倫斯基九日在會晤義大利總理梅洛尼、教宗良十四世後的返程專機上，否認拖延大選，表示已準備好舉行選舉，但主要考量是安全，「在我軍遭受飛彈攻擊的情況下，要怎麼投票？」

澤倫斯基說，「我公開請求美國攜手歐洲國家協助我，為選舉提供安全保證」，這可能包括武器、防空設備與必要時對俄制裁。他並稱，已請求烏國國會立法，研擬戒嚴時舉行大選的可能提案。

紐約時報報導說，澤倫斯基這次改變方式應對改選呼籲，似乎是種談判手段，旨在獲得美國的安全保證，並回應川普暗示俄國終將勝利的說法。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十日說，川普近期對烏言論，即莫斯科將勝利、基輔將割地等，和俄國看法相符，「在很多方面，就北約成員資格問題、領土問題、烏國正失去領土的問題，與我方見解同調」。

法國政府十日說，法、英國十一日將共同主持「志願者聯盟」視訊會議，有助就對烏提供安全保證及美方的重要貢獻取得進展。

另據金融時報九日引述知情官員報導，川普已給澤倫斯基「幾天」來決定是否接受美方停戰方案。該方案要求烏國接受割地，換取美方不明確的安全保證。一名知情人士說，川普希望廿五日耶誕節前達成協議。澤倫斯基九日說，他與歐洲盟國商議後，計畫十日向美國遞交修訂版停戰方案。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 川普 白宮 莫斯科

延伸閱讀

路透：美要求ICC修改規定不查川普 否則將祭新制裁

呼應川普能源政策 美國環保署刪除氣候變遷資料

委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

相關新聞

澤倫斯基：近期將向美國提交20點方案 本周可能有消息

烏克蘭總統澤倫斯基10日在社群媒體X發文說，當天安排包括和美方的對話，以討論烏克蘭戰後重建和經濟發展的相關文件；同時烏方...

川普批澤倫斯基 藉俄烏戰爭拖延總統大選「接受現實吧」

美國總統川普在美媒Politico九日刊載的專訪中，要求基輔在戰時舉行總統大選。烏國總統澤倫斯基同日說，若美歐盟友能保障...

「俄烏停戰不指望他們」川普重砲批歐：一群軟弱者領導的衰敗國家

美國總統川普八日接受美媒Politico專訪，批評歐洲是一群「由軟弱者領導的衰敗國家」，不期待他們扮演終止俄烏戰爭的角色...

肯定推進俄烏和談 陸駐聯副代表籲建構「均衡有效的歐洲安全架構」

美國川普政府正推進俄烏和談，大陸常駐聯合國副代表孫磊9日在安理會審議烏克蘭問題時發言，指中方支持一切通向和平的努力，爭取...

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普近日受訪要求烏克蘭在戰時舉行總統大選，並質疑基輔已不是民主國家。烏克蘭總統...

不願與美國唱反調？歐盟提議利用俄遭凍結主權資產援烏 日本潑冷水

七國集團（G7）財政部長8日開會時，歐盟提議日本比照歐盟，利用俄羅斯遭凍結主權資產資助烏克蘭，但遭東京潑了冷水，這使歐盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。