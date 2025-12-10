肯定推進俄烏和談 陸駐聯副代表籲建構「均衡有效的歐洲安全架構」

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸常駐聯合國副代表孫磊9日在安理會審議烏克蘭問題時發言，指中方支持一切通向和平的努力，爭取早日達成一份公平、持久、有約束力的和平協議，同時呼籲牢記安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。（路透）
美國川普政府正推進俄烏和談，大陸常駐聯合國副代表孫磊9日在安理會審議烏克蘭問題時發言，指中方支持一切通向和平的努力，爭取早日達成一份公平、持久、有約束力的和平協議，同時呼籲牢記安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

新華社報導，孫磊表示，當前烏克蘭問題進入談判解決的關鍵階段，國際社會圍繞烏克蘭危機的討論愈發向談判聚焦、向和平靠攏，各重要利益攸關方提出了一些和談倡議、舉行了一系列接觸。

孫磊表示，中方對這些進展表示歡迎，支持一切通向和平的努力，希望國際社會共同努力，推動危機早日實現政治解決。他又說，「中方呼籲有關各方抓住積極勢頭，相向而行，展現政治意願，持續積累共識，爭取早日達成一份公平、持久、有約束力的和平協議」。

孫磊強調，有關各方曾達成明斯克協議、新明斯克協議，但最終仍爆發了危機，歸根到底是沒有妥善解決彼此安全關切，沒有解決衝突的根源問題，「新的和平協議應以此為鑒」。

孫磊表示，中方呼籲各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，牢記安全不可分割原則，重視並妥善解決彼此合理安全關切，特別是衝突的根源問題，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

孫磊指出，儘管和平呼聲十分強烈，但地面戰事仍未停歇。中方呼籲衝突當事方展現最大程度克制，嚴格遵守國際人道法，切實保護平民和民用基礎設施安全。中方呼籲國際社會加大人道救援力度，幫助受危機影響的民眾渡過難關。

孫磊稱，中方在烏克蘭問題上的立場客觀公正、一以貫之，那就是呼籲停火止戰、堅持勸和促談、推動政治解決。他並稱，中方將繼續為推動危機政治解決發揮建設性作用。

根據中國大陸常駐聯合國代表團網站，孫磊在會上也提到，中方一直同包括俄羅斯、烏克蘭在內的有關各方「保持密切溝通」，積極開展穿梭外交。

