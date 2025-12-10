聽新聞
川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普近日受訪要求烏克蘭在戰時舉行總統大選，並質疑基輔已不是民主國家。烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，若美歐盟友能為投票提供安全保障，烏克蘭已準備好在未來60天至90天內舉行大選。同時，知情人士透露，美方要求基輔在12月25日耶誕節前決定是否接受美版俄烏停戰方案。
「我已經準備好舉行選舉，」澤倫斯基表示，「不止如此，我公開請求美國攜手歐洲國家協助我，為選舉提供安全保障」。澤倫斯基9日赴義大利會晤總理梅洛尼與羅馬天主教教宗良十四世，並在返程專機受訪說出這番言論。
川普8日接受Politico專訪，質疑基輔以戰爭為由拖延大選，「他們口口聲聲談民主，但到了某個程度已經稱不上民主了」，他並主張烏克蘭是時候舉行選舉。
澤倫斯基反駁外界指控他拖延大選，直言他的主要考量是安全問題，「在我們的軍隊遭受飛彈攻擊的情況下，選舉要怎麼進行？問題在於，他們要怎麼投票？」
他補充，已經請求國會立法，研擬戰時戒嚴情況下舉行大選的可能提案。他並提醒，烏克蘭大選「是為了烏克蘭人民」，無關其他國家的人。
另一方面，金融時報9日報導，知情官員透露，川普給澤倫斯基「幾天時間」，決定是否接受美方的俄烏停戰方案。美版方案要求烏克蘭接受割讓領土，換取美方不明確的安全保證。
報導稱，白宮特使威科夫與川普女婿庫許納6日和澤倫斯基通話2小時，要求烏方盡速決定；一名知情美方時間表的人士稱，川普希望「耶誕節前」達成協議。
澤倫斯基9日表示，他與歐洲盟國商議制定下一步行動後，計畫10日向美國遞交修訂版俄烏終戰提案。
