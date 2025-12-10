川普：歐洲因政治正確虛弱不振 烏克蘭應大選

中央社／ 紐約9日專電

美國總統川普接受網路媒體POLITICO專訪，認為烏克蘭應舉行選舉，歐洲盟友因政治正確與移民問題虛弱不振。他與中國國家主席習近平談判，才解決足以導致全球停擺的稀土問題。

美國總統川普8日在白宮接受POLITICO記者伯恩斯（Dasha Burns）訪問，表示烏克蘭應進行選舉讓人民有權選擇；他抨擊歐洲盟友虛弱不振，歐洲已不再是過去的歐洲；也談到美中貿易談判、共和黨發展與出生公民權等議題，報導於9日刊載。（以下為川普第一人稱）

烏克蘭應舉行選舉

毫無疑問俄羅斯在談判中佔優勢，俄羅斯是大國，這場戰爭根本不該發生，如果我那時是總統就不會發生，不會打了快4年。戰爭畢竟爆發了，可能引發第三次世界大戰，但現在看來可能不會，如果我不是美國總統，就可能發生世界大戰，問題也會更大。這是歐洲的大問題，他們處理不當。

現在是烏克蘭舉行選舉的時候，這是重要時刻，他們以戰爭為由不選舉，但烏克蘭人有權作出選擇。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能會贏，但沒人知道誰會勝出，烏克蘭很久沒舉行選舉，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已不再是民主了。

歐洲盟友虛弱不振

許多歐洲國家看來不再是成功國家，他們的移民政策是災難，美國也有相同災難，但我擋下了，過去7個月沒人能自邊境擅入美國。

移民由四面八方湧入歐洲，不光中東，還有非洲的剛果，糟糕者還是各國與剛果的罪犯。他們（歐洲）只講政治正確，結果卻是政治正確的反面。以巴黎為例，現在很不一樣了。看看倫敦，現在的倫敦市長姓汗（Khan），他糟透了，倫敦也不一樣了。

歐洲盟友虛弱不振，他們只想要政治正確，但不知道怎麼做，也不知道如何處理經貿，這有點危險，政治正確導致歐洲虛弱。看看瑞典，曾經是歐洲最安全的地方，世界最安全的國家之一，如今已是全然不同的國度，令人難以置信。

外交政策與貿易談判

我一趟出訪就為美國帶來數兆美元。我前往日本與南韓，會晤中國國家主席習近平；訪問中東期間，為美國帶來3兆美元收入，賣出約300架波音客機。

稀土與稀土磁鐵問題可能導致全球停擺，我與習近平解決了問題，我與習的關係非常好。我花了很短時間為美國帶來大筆財富，解決美中問題對美國的影響很大。與日、韓、印尼等國達成協議，都涉及數兆美元，如果不跟他人談判，就不會為國家創造財富。

在拜登與歐巴馬任內，這些國家前所未見地剝削美國，這也是美國國債達38兆美元的主因。近期美中之間有問題，我有能力處理，不與拒絕回應的人談判就不會解決問題，例如稀土磁鐵與稀土都是嚴重問題，不光會造成美國會停工，中國與全世界都會停擺。

最高法院出生公民權

（美國最高法院5日同意受理川普限制美國出生公民權政令的合法性）還沒去想若屆時最高法院若同意白宮的意見時，會否要回溯撤銷已依現行法律取得出生公民身分者。

整個案件很有趣，因為最初是為處理奴隸在美出生的後代，從時間點來看是因為南北戰爭，不是為了某些有錢的外國人赴美產子，之後全家都變成美國公民。

經過說明，人們已瞭解原因，相信最高法院也能理解，若判決白宮敗訴會是糟糕的決定。

美國已無法負擔出生即取得公民身分的數千萬人，過去因為南北戰爭結束，奴隸的嬰兒身分做出的短期決定，現在人們已經瞭解真相。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

