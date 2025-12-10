快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

澤倫斯基：10日向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

中央社／ 羅馬9日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與歐洲盟國商議制定下一步行動後，計劃10日向美國遞交修訂版俄烏終戰提案。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）正施壓基輔接受華府提出的一項協議，其初版內容因被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。

澤倫斯基近日與歐洲盟友會談後於社群平台X發文說，「烏克蘭與歐洲討論的內容已更加完善，我們準備好向美國夥伴提出相關方案」。

被記者詢及烏克蘭是否已將這項計畫送交美國，澤倫斯基回答說：「我們今天（9日）正在為此努力，明天（10日）將繼續努力。我認為我們明天就會提交。」

澤倫斯基稍早表示，「準備在近期向美國遞交修訂版方案」。

川普日前指責澤倫斯基未閱讀美方提出的最新方案，並在美國政治新聞網站POLITICO今天刊出的訪談中指稱，俄羅斯在這場衝突中「占上風」。

他還指控基輔「利用戰爭」當理由不辦選舉。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭因實施戒嚴延後舉行選舉。

澤倫斯基8日表示，原本美方提出的28點方案，經過週末烏美談判後縮減為20點。

澤倫斯基強調，領土問題和國際安全保證是癥結所在，「我們會考慮割讓領土嗎？根據烏克蘭法律、憲法以及國際法，我們在法律和道義上都沒有權利這麼做」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

POLITICO專訪 川普：歐洲衰弱、基輔須把握止損

川普新國安戰略報告批歐洲政策 歐盟反對干涉

烏克蘭將向美提交修訂版和平計畫 盼終結戰事

澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益

相關新聞

不願與美國唱反調？歐盟提議利用俄遭凍結主權資產援烏 日本潑冷水

七國集團（G7）財政部長8日開會時，歐盟提議日本比照歐盟，利用俄羅斯遭凍結主權資產資助烏克蘭，但遭東京潑了冷水，這使歐盟...

澤倫斯基拒割讓領土 傳美國要烏克蘭「無論如何都要放棄頓巴斯」

在美國川普政府尋求在烏克蘭與俄羅斯之間斡旋和平協議之際，烏克蘭總統澤倫斯基8日強調，烏克蘭不會向俄羅斯做出領土讓步。根據...

澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益

俄烏和談持續推進之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在當前全球地緣政治角力下，中國並無意願協助推動停火，因為一個被削弱、在...

澤倫斯基將與英法德領袖會談 隨後見北約及歐盟領導人

烏克蘭總統澤倫斯基今天已抵達倫敦，他將與英、法、德等歐洲盟邦領導人會談，接著赴布魯塞爾會晤北大西洋公約組織（NATO）及...

烏東領土讓渡問題未解 澤倫斯基：和平方案磋商仍分歧

彭博今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受電話專訪時指出，關於美國斡旋的俄烏和平計畫，談判代表們在讓渡烏國領土方面仍有分歧；一...

圍繞歐盟的烏克蘭「賠償貸款」方案的呼籲與阻礙

愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典的領導人在本周一（12月8日）致歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩的信中表示，「支持烏克蘭不僅是道義上的義務，也符合我們自身利益」。「因此，我們必須盡快推進歐盟委員會的提案，利用俄羅斯被凍結資產中的現金餘額向烏克蘭提供賠償貸款。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。