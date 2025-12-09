俄軍運輸機墜毀境內無人區 機上7人生死未卜

快訊

中央社／ 莫斯科9日綜合外電報導

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）報導，俄國國防部表示，一架俄軍運輸機今天在維修後進行試飛時墜毀，事故當下機上有7人，目前生死未卜。

俄國國防部在聲明中表示：「今天在伊文諾弗州（Ivanovo），一架維修後的AN-22軍用運輸機在試飛時墜毀。」

聲明補充道，飛機墜落在無人居住區，搜救人員已經出動，事故調查也已展開。

伊文諾弗州位於俄國首都莫斯科東方約200公里。

法新社指出，目前並無跡象顯示這次事件與俄羅斯對烏克蘭的軍事行動有關。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

