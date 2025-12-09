俄軍運輸機墜毀境內無人區 機上7人生死未卜

愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典的領導人在本周一（12月8日）致歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩的信中表示，「支持烏克蘭不僅是道義上的義務，也符合我們自身利益」。「因此，我們必須盡快推進歐盟委員會的提案，利用俄羅斯被凍結資產中的現金餘額向烏克蘭提供賠償貸款。」

2025-12-08 19:48