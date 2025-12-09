澤倫斯基拒割讓領土 傳美國要烏克蘭「無論如何都要放棄頓巴斯」

在美國川普政府尋求在烏克蘭與俄羅斯之間斡旋和平協議之際，烏克蘭總統澤倫斯基8日強調，烏克蘭不會向俄羅斯做出領土讓步。根據Politico.eu獨家披露，美國與烏克蘭的談判目前就卡在如何迫使烏方放棄烏東頓巴斯剩下的烏控區。

根據華盛頓郵報報導，澤倫斯基在倫敦會晤英法德三國領導人後受訪時表示，無論依據烏克蘭法律、國際法或道德規範，烏克蘭「沒有權利讓出任何東西」。一位知情資深歐洲官員則透露：「在領土問題上，美國人的邏輯很單純：俄羅斯要求烏克蘭放棄領土，而美國人則一直在想辦法讓這件事成真。」

這位官員進一步指出：「美國人堅持，烏克蘭無論如何都必須放棄頓巴斯。」

頓巴斯地區目前約有30%仍掌握在烏克蘭手中。烏方堅持，任何和平協議都必須將戰線凍結在目前分界線。這位官員說：「總體來說，最現實的選項就是維持現有立場，但俄羅斯正施壓基輔放棄領土。」

美國持續推動烏克蘭盡快同意協議，總統川普近日再次對基輔表現出明顯的不耐。這位歐洲官員指出：「川普或許也希望事情盡快發生，因此他的團隊不得不向他解釋，談判未能如他所願迅速推進並不是他們的錯。」他補充說：「因此，美國將如何行動非常重要，是作為調解者，還是會偏向俄羅斯？」此外，烏克蘭也在等待美國明確說明準備提供哪些安全保障。