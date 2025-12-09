烏克蘭將向美提交修訂版和平計畫 盼終結戰事

快訊

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與法國、德國和英國領導人於倫敦會談後，烏克蘭明天將向美國提交修訂版和平計畫，目標是結束俄羅斯發動的戰爭。

路透社報導，隨著戰爭即將屆滿4年，基輔在白宮要求迅速達成和平協議的壓力下，希望在被外界普遍認為對俄羅斯有利且美國支持的草案中取得平衡。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）和澤倫斯今天緊急召開會議，旨在增強烏克蘭的談判籌碼。

澤倫斯基在會後告訴記者，修訂後的計畫包含20點，但關於放棄領土這項莫斯科極力爭取的問題，各方仍未達成共識。

他表示：「原則上美方是支持達成妥協。當然，有關領土的議題很複雜，尚未找到妥協方案。」

他再次表明自己一貫的立場，即烏克蘭不能放棄其任何一寸土地。

澤倫斯基隨後飛往布魯塞爾，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）與歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒體上表示，任何和平協議都必須尊重烏克蘭主權，並保障其長期安全。

澤倫斯基透過加密通訊軟體Telegram寫道，他與兩位歐盟機構首長及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）的會面「良好且富有成效。我們的行動是協調一致且具建設性的。」

一名英國政府消息人士稍早表示，今天的會議將著重討論如何利用西方凍結的俄羅斯資產價值。

愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典等國的領導人呼籲歐盟，應迅速推動一項停滯已久的提案，利用這些資產為烏克蘭提供資金。

