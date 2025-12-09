快訊

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益

中央社／ 基輔8日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄烏和談持續推進之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在當前全球地緣政治角力下，中國並無意願協助推動停火，因為一個被削弱、在戰場上失利的俄羅斯不符合中方利益。他並透露，烏方團隊已依據美俄近期協商內容調整和談條款，預計明天向美方提交最新方案。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在線上記者會回應關於中國在談判過程中所扮演的角色時說，中國雖具影響俄羅斯及總統普丁（Vladimir Putin）的能力，但據現時全球在美國帶領下產出2大經濟勢力，意指西方國家與中國等其他國家抗衡，「一個虛弱、戰敗的俄羅斯對中國並沒有好處。」故中方並無意圖支持停戰，因此戰事恐將延續。

澤倫斯基指出，目前沒有證據顯示中國直接向俄羅斯提供武器，但根據烏方情報，中國確有向俄方輸出電腦數值控制（CNC）工具機。

針對和談方案中最具爭議的領土議題，包括俄方希望將整個頓巴斯（Donbas）地區交由俄方控制，甚至涉及目前仍有烏軍駐守的地區，澤倫斯基重申，在烏克蘭憲法框架下無法割讓領土，「我們誰都沒有這樣的權力，不論是依據憲法、國際法，甚至從道義上來看皆然」。他也坦言，美國正設法尋求折衷方案。

澤倫斯基透露，初版方案中對烏方最不利的內容已被移除，烏方團隊仍在調整現行20點提案，希望可在明天送交美國。他並指出，交換所有戰俘及遣返遭俄方擄走的烏克蘭兒童，是方案中的重要項目。

他也提到，由英、法、德等國組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）已就烏克蘭安全保障進入最後協商階段，但針對俄羅斯未來若再度發動攻擊的應對機制仍未定案。澤倫斯基再次呼籲美國加入安全保障架構。

澤倫斯基今天與英國、法國、德國等歐洲盟國領導人討論和談方案，會後歐洲領袖重申與烏克蘭立場一致，並同意持續加大對俄羅斯的經濟壓力。澤倫斯基接著前往布魯塞爾，將與北大西洋公約組織（NATO）及歐盟領袖會晤。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前訪問中國時曾表示，希望北京至少能協助阻止俄羅斯攻擊烏克蘭基礎設施。德國外長瓦德福（Johann Wadephul）目前也在訪中，他啟程時強調，沒有任何國家比中國更能影響俄羅斯，期盼北京施壓，使俄方走向和平。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

澤倫斯基與美特使通話2小時 傳美國對烏克蘭安全保證出現重大進展

美國烏克蘭會談無明顯突破 澤倫斯基承諾持續追求和平

德媒：馬克宏警告澤倫斯基 美恐背棄烏克蘭領土訴求

相關新聞

澤倫斯基：中國無意助烏停火 因弱勢俄羅斯不符利益

俄烏和談持續推進之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在當前全球地緣政治角力下，中國並無意願協助推動停火，因為一個被削弱、在...

澤倫斯基將與英法德領袖會談 隨後見北約及歐盟領導人

烏克蘭總統澤倫斯基今天已抵達倫敦，他將與英、法、德等歐洲盟邦領導人會談，接著赴布魯塞爾會晤北大西洋公約組織（NATO）及...

烏東領土讓渡問題未解 澤倫斯基：和平方案磋商仍分歧

彭博今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受電話專訪時指出，關於美國斡旋的俄烏和平計畫，談判代表們在讓渡烏國領土方面仍有分歧；一...

圍繞歐盟的烏克蘭「賠償貸款」方案的呼籲與阻礙

愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典的領導人在本周一（12月8日）致歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩的信中表示，「支持烏克蘭不僅是道義上的義務，也符合我們自身利益」。「因此，我們必須盡快推進歐盟委員會的提案，利用俄羅斯被凍結資產中的現金餘額向烏克蘭提供賠償貸款。」

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

美國總統川普今天表示，他對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）未認真看待結束俄烏戰爭的計畫，感到「...

俄烏和平談判緩慢 澤倫斯基：與美對談有效但不易

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。