澤倫斯基將與英法德領袖會談 隨後見北約及歐盟領導人

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天已抵達倫敦，他將與英、法、德等歐洲盟邦領導人會談，接著赴布魯塞爾會晤北大西洋公約組織（NATO）及歐盟領袖。

法新社報導，烏克蘭與美國官員在邁阿密連日召開的磋商本月6日已告一段落，但雙方未達成明顯突破，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則承諾會持續談判。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在倫敦接待澤倫斯基，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也應邀共同討論談判進展。

施凱爾已強調，他不會對澤倫斯基施壓，要求他接受美國總統川普（Donald Trump）政府主導的協議，他告訴ITV新聞（ITV News）：「我不會施壓（烏克蘭）總統。」

施凱爾補充道：「最重要的是確保一旦停火－我衷心期盼如此－就應是公正且持久的停火，這將是我們今天下午聚焦討論的重點。」

馬克宏的顧問還提到，如何有效利用被凍結的俄羅斯資產造福烏克蘭，這項棘手難題也將是商討議題之一。

繼倫敦會談之後，澤倫斯基接著將赴布魯塞爾會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）。

烏東領土讓渡問題未解 澤倫斯基：和平方案磋商仍分歧

彭博今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受電話專訪時指出，關於美國斡旋的俄烏和平計畫，談判代表們在讓渡烏國領土方面仍有分歧；一...

圍繞歐盟的烏克蘭「賠償貸款」方案的呼籲與阻礙

愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典的領導人在本周一（12月8日）致歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩的信中表示，「支持烏克蘭不僅是道義上的義務，也符合我們自身利益」。「因此，我們必須盡快推進歐盟委員會的提案，利用俄羅斯被凍結資產中的現金餘額向烏克蘭提供賠償貸款。」

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

美國總統川普今天表示，他對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）未認真看待結束俄烏戰爭的計畫，感到「...

俄烏和平談判緩慢 澤倫斯基：與美對談有效但不易

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，...

俄攻烏「有進展」 恐設下更嚴苛停戰條件

俄羅斯軍隊近期在烏克蘭多條戰線取得進展且速度加快，俄國總統普亭也下令俄軍準備冬季作戰，顯示美俄討論停戰計畫後，普亭的強硬...

