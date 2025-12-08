快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

烏東領土讓渡問題未解 澤倫斯基：和平方案磋商仍分歧

中央社／ 基輔8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

彭博今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受電話專訪時指出，關於美國斡旋的俄烏和平計畫，談判代表們在讓渡烏國領土方面仍有分歧；一位匿名官員今天也透露，領土仍是最棘手難題。

根據彭博（Bloomberg News）的報導，美方提出的方案仍需就部分「敏感議題」做進一步討論，其中包含給予烏克蘭的安全保障，以及烏國東部領土的控制權。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早告訴彭博：「美國、俄羅斯和烏克蘭各有看法，我們在頓巴斯（Donbas）問題上沒有取得共識。」

他補充道，基輔方面正尋求與西方盟友另外簽署安全保障協議，尤其是美國。

路透社報導，澤倫斯基預定今天在倫敦會晤英國、法國和德國領袖以爭取支持，同時華府加強施壓烏克蘭，要求基輔接受美國提出的俄烏和平協議。

美國官員表示他們已快要敲定協議，不過烏克蘭跟俄羅斯均未表現出願意簽署美國總統川普（DonaldTrump）團隊所草擬的協議。

此外，一名知悉談判情況的官員今天告訴法新社，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是「最棘手」議題。

這位要求不具名的官員談到，領土問題依然是「最棘手議題，（俄羅斯總統）普丁不願簽署俄方無法獲得領土的協議，因此他們正尋求任何可能方式，確保烏國必須讓出部分領土」。

這名消息人士也提到，美國正敦促盡快達成解決方案。

此人補充說，「美國人正在施壓，好像在說『快！快！快！』」，但烏克蘭「不可能在未釐清細節的情況下就全盤同意所有事情」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

要求不會動搖！俄軍在烏國多條戰線推進 紐時：有利施加更嚴苛停戰條件

澤倫斯基與美特使通話2小時 傳美國對烏克蘭安全保證出現重大進展

馬克宏據報警告澤倫斯基 美國恐在領土問題上背叛烏克蘭

相關新聞

烏東領土讓渡問題未解 澤倫斯基：和平方案磋商仍分歧

彭博今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基接受電話專訪時指出，關於美國斡旋的俄烏和平計畫，談判代表們在讓渡烏國領土方面仍有分歧；一...

圍繞歐盟的烏克蘭「賠償貸款」方案的呼籲與阻礙

愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典的領導人在本周一（12月8日）致歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩的信中表示，「支持烏克蘭不僅是道義上的義務，也符合我們自身利益」。「因此，我們必須盡快推進歐盟委員會的提案，利用俄羅斯被凍結資產中的現金餘額向烏克蘭提供賠償貸款。」

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

美國總統川普今天表示，他對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）未認真看待結束俄烏戰爭的計畫，感到「...

俄烏和平談判緩慢 澤倫斯基：與美對談有效但不易

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，...

俄攻烏「有進展」 恐設下更嚴苛停戰條件

俄羅斯軍隊近期在烏克蘭多條戰線取得進展且速度加快，俄國總統普亭也下令俄軍準備冬季作戰，顯示美俄討論停戰計畫後，普亭的強硬...

川普特使前腳才說和平協議「快達成」 克宮卻要求部分提案徹底修改

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格昨天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題。但俄媒今天報導，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。