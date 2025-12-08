瑞士外長：歐安組織可監督俄烏停火

快訊

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導

瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在今天刊出的專訪中表示，監督俄羅斯烏克蘭停火的執行，歐洲安全暨合作組織（OSCE）可以發揮重要作用。

瑞士將於2026年擔任歐安組織輪值主席國，凱西斯指出，瑞士希望聚焦於建立信任措施，並為莫斯科和基輔之間可能達成的停火協議做好準備。

凱西斯接受瑞士報紙「星期展望」（SonntagsBlick）訪問時表示：「對此歐安組織已經有具體構想：可在短時間內安排數十人力；歐安組織可負責觀察停火、監督停火線、監督選舉等等。」

不過，他也指出，目前俄烏前線長達1300公里，僅靠歐安組織單獨力量，並不足以監督整個前線。這需要參與國的大力投入。

凱西斯表示，美國總統川普（Donald Trump）也許能迅速促成停火協議。

他說：「停火協議有時候說達成就達成，如同加薩協議那樣，我們的目標是讓歐安組織能隨時做好準備

；一旦達成協議，我們就能立刻啟動行動。」

他還提到，歐安第一步做法，須派遣調查團前往烏克蘭實地了解，並帶回評估報告，歐安組織便能據以迅速展開後續行動。

歐安組織成立於1975年，目的在冷戰時期能緩和東西方關係，現有來自歐洲、中亞與北美地區共57個會員國，包括美國、烏克蘭與俄羅斯。

凱西斯指出，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，已違反歐安組織基本原則。不過，莫斯科目前尚未退出歐安，也未遭驅逐，顯示歐安組織「在與俄羅斯對話上，依然重要，儘管目前的對話有限」。

