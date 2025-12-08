快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天表示，他對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）未認真看待結束俄烏戰爭的計畫，感到「有點失望」。

川普在甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy CenterHonors）的紅毯上被問及此事時告訴記者：「我們一直有在跟普丁（Vladimir Putin）總統談，也有跟包括澤倫斯基總統在內的烏克蘭領袖談。我必須說，我有點失望，因為截至幾小時前，澤倫斯基總統都還沒有讀過那份提案。」

川普補充說：「我相信俄羅斯方面對此沒問題，但我不確定澤倫斯基是否沒問題。他的人民喜歡這個提案，但他還沒準備好。」

法新社報導，美國與包括澤倫斯基在內的烏克蘭官員進行了數日的談判，相關磋商已於昨天結束，但並未取得明顯突破，不過澤倫斯基承諾，為實現「真正的和平」進行進一步會談。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（JaredKushner）先前於克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁，莫斯科方面拒絕了美方提案的部分內容。

美國的這份計畫自上個月首次曝光以來已歷經數次草案修改，期間曾因被批評對2022年2月入侵烏克蘭的俄羅斯過於寬容而引發爭議。

據美聯社報導，川普自從再次入主白宮以來便堅稱這場戰爭是在浪費美國納稅人的錢，與澤倫斯基的關係亦時好時壞。川普還一再敦促烏克蘭割讓土地給俄羅斯，以結束這場他稱已造成太多生命損失、且持續近4年的衝突。

澤倫斯基昨天表示，他與在佛羅里達州參與烏克蘭代表團會談的美國官員進行了「建設性對話」。他說，參與會談的美國及烏克蘭官員已透過電話向他更新情況。

澤倫斯基在社群媒體上寫道：「烏克蘭決心繼續本著誠意與美方合作，以真正實現和平。」

在川普批評澤倫斯基之際，俄羅斯塔斯社（TASS）刊出克里姆林宮發言人的評論，表示俄國今天對川普政府新的國家安全戰略表示歡迎。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，這份闡明川普政府核心外交政策利益的更新版戰略文件，與莫斯科的願景大致相符。

他說：「文件中有反對對抗、支持對話及建立良好關係的聲明。」他並補充說，俄羅斯希望這將有助於「與華府在烏克蘭問題上進行進一步建設性合作」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

內唐亞胡將會川普 稱加薩和平計畫快進入第二階段

美國總統川普查物價 劍指食品業 著眼明年期中選舉

站在十字路口！歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主

俄烏、以哈停火卡關 停戰談判難推進

相關新聞

俄攻烏「有進展」 恐設下更嚴苛停戰條件

俄羅斯軍隊近期在烏克蘭多條戰線取得進展且速度加快，俄國總統普亭也下令俄軍準備冬季作戰，顯示美俄討論停戰計畫後，普亭的強硬...

川普：澤倫斯基不去看俄烏和平提案 我有些失望

美國總統川普今天表示，他對烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）未認真看待結束俄烏戰爭的計畫，感到「...

俄烏和平談判緩慢 澤倫斯基：與美對談有效但不易

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，...

川普特使前腳才說和平協議「快達成」 克宮卻要求部分提案徹底修改

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格昨天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題。但俄媒今天報導，...

要求不會動搖！俄軍在烏國多條戰線推進 紐時：有利施加更嚴苛停戰條件

俄羅斯軍隊近期在烏克蘭多條戰線取得進展且速度加快，俄國總統普亭也下令俄軍準備冬季作戰，顯示美俄討論停戰計畫後，普亭的強硬...

戰火續延燒…俄羅斯持續侵略 宣稱奪下烏克蘭兩座村落

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，俄國軍方今天聲稱，俄軍占領烏國東北部的兩座村莊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。