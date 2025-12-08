快訊

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。路透
烏克蘭總統澤倫斯基。路透

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆。在未來幾天，他打算與歐洲領袖磋商。

澤倫斯基昨天與美國總統川普的特使魏科夫（SteveWitkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）通話；他預計明天在倫敦會晤法國、英國及德國領袖，後續在布魯塞爾（Brusse1ls）進一步協商。

澤倫斯基在每晚例行錄影談話中表示：「美方代表清楚瞭解烏克蘭的基本立場...談話具建設性，但並非易事。」

路透社報導，對於俄烏和平談判，美方持續斡旋，並不時有高層接觸，但進展依然緩慢；有關基輔的安全保障，以及俄羅斯占領區地位等爭議懸而未決。

莫斯科方面說願意談，但指責基輔與西方阻撓和平進程；烏克蘭及其盟友則反控俄羅斯蓄意拖延，並藉外交手段鞏固既得利益。

川普表示，如何結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，仍是他任內最棘手的外交難題。俄烏戰爭已邁入第4年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。

歐洲領袖支持烏克蘭採取循序漸進的外交方式解決，加上長期安全保障與持續軍援的承諾。然而川普則聚焦快速達成協議與分擔責任。

外交官警告，所有談判仍脆弱不穩，易受美國政局變化的影響。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

俄攻烏「有進展」 恐設下更嚴苛停戰條件

俄羅斯軍隊近期在烏克蘭多條戰線取得進展且速度加快，俄國總統普亭也下令俄軍準備冬季作戰，顯示美俄討論停戰計畫後，普亭的強硬...

俄烏和平談判緩慢 澤倫斯基：與美對談有效但不易

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，...

川普特使前腳才說和平協議「快達成」 克宮卻要求部分提案徹底修改

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格昨天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題。但俄媒今天報導，...

要求不會動搖！俄軍在烏國多條戰線推進 紐時：有利施加更嚴苛停戰條件

俄羅斯軍隊近期在烏克蘭多條戰線取得進展且速度加快，俄國總統普亭也下令俄軍準備冬季作戰，顯示美俄討論停戰計畫後，普亭的強硬...

戰火續延燒…俄羅斯持續侵略 宣稱奪下烏克蘭兩座村落

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，俄國軍方今天聲稱，俄軍占領烏國東北部的兩座村莊

離解決衝突「只剩10公尺」！俄烏和平協議接近達成 川普特使：2問題未決

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格今天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題，包括烏克蘭頓巴斯...

