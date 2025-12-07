戰火續延燒…俄羅斯持續侵略 宣稱奪下烏克蘭兩座村落
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，俄國軍方今天聲稱，俄軍占領烏國東北部的兩座村莊。
路透社報導，俄羅斯國防部表示，俄軍已控制烏克蘭北部哈爾科夫州（Kharkiv）的庫切羅夫卡村（Kucherivka），還有東部頓內茨克州（Donetsk）的瑞夫尼村（Rivne）。
俄羅斯國防部提到，俄軍也對烏克蘭的交通基礎設施、燃料和能源設施、軍用機場以及長程無人機基地進行了打擊。
關於俄方發布的戰場消息，路透社無法獨立查核。
另外，俄羅斯國防部稍早指出，防空部隊在一夜之間擊毀77架來襲的烏克蘭無人機。
俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發布聲明說，這些烏克蘭無人機是在俄國南部和中部7個地區以及克里米亞半島（Crimean Peninsula）上空被擊落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言