戰火續延燒…俄羅斯持續侵略 宣稱奪下烏克蘭兩座村落

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
俄羅斯國防部表示，俄軍已控制烏克蘭北部哈爾科夫州的庫切羅夫卡村，還有東部頓內茨克州的瑞夫尼村。圖為12月3日，烏克蘭國民警衛隊第13「哈爾蒂亞」旅的一名士兵在烏克蘭東北部哈爾科夫地區的一個未公開地點參加戰術訓練。歐新社
俄羅斯國防部表示，俄軍已控制烏克蘭北部哈爾科夫州的庫切羅夫卡村，還有東部頓內茨克州的瑞夫尼村。圖為12月3日，烏克蘭國民警衛隊第13「哈爾蒂亞」旅的一名士兵在烏克蘭東北部哈爾科夫地區的一個未公開地點參加戰術訓練。歐新社

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，俄國軍方今天聲稱，俄軍占領烏國東北部的兩座村莊。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，俄軍已控制烏克蘭北部哈爾科夫州（Kharkiv）的庫切羅夫卡村（Kucherivka），還有東部頓內茨克州（Donetsk）的瑞夫尼村（Rivne）。

俄羅斯國防部提到，俄軍也對烏克蘭的交通基礎設施、燃料和能源設施、軍用機場以及長程無人機基地進行了打擊。

關於俄方發布的戰場消息，路透社無法獨立查核。

另外，俄羅斯國防部稍早指出，防空部隊在一夜之間擊毀77架來襲的烏克蘭無人機。

俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發布聲明說，這些烏克蘭無人機是在俄國南部和中部7個地區以及克里米亞半島（Crimean Peninsula）上空被擊落。

