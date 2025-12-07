離解決衝突「只剩10公尺」！俄烏和平協議接近達成 川普特使：2問題未決

快訊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格今天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題。法新社資料照
美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格今天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題。法新社資料照

美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格今天表示，已「非常接近」達成終止烏克蘭戰爭的協議，目前取決兩大未決問題，包括烏克蘭頓巴斯地區與札波羅熱核電廠的未來。

路透社報導，凱洛格（Keith Kellogg）即將於明年1月卸下俄烏問題特使職務。他今天告訴雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum），解決俄烏衝突只剩「最後10公尺」，而最後階段總是最艱難。

凱洛格指出，目前有涉及領土的兩大未決問題，主要是烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區及札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的未來。

他提及：「如果我們解決了這兩項問題，我認為其他事情也會相當順利。我們幾乎快達成了。我們真的非常接近（達成協議）。」

