俄烏、以哈停火卡關 停戰談判難推進

俄羅斯不願對西方停火協議妥協，以哈難進入第二階段談判，兩邊戰事都很難確實停火！烏克蘭總統澤倫斯基近日與美國特使威特科夫、川普女婿庫許納通話，討論如何讓俄羅斯願意坐上談判桌，俄國至今在領土、烏克蘭北約會員上仍不願妥協；以哈衝突則遲遲無法進入第二階段談判，尤其是以色列完全撤出加薩走廊。

烏仍期待美施壓俄

根據《英國廣播公司》報導，由於美國與俄羅斯會談5小時後，雙方並未對停戰協議達成共識，而俄羅斯總統普丁目前看來也無意妥協，因此澤倫斯基與威特科夫、庫許納通話，討論如何確保俄羅斯遵守任何可能結束與烏克蘭戰爭的協議。

雖然美國之前提出的28點和平計畫，條件對烏克蘭相當不利，但澤倫斯基仍在社群軟體X上宣布「決心繼續與美方真誠合作，真正實現和平」；法國總統馬克宏也表示，近日已與澤倫斯基通過話，仍全面支持烏克蘭，且將在8日與英國首相施凱爾、德國總理莫茲討論保障烏克蘭戰後安全的協議。

歐洲國家主張，烏克蘭必須能決定自己的未來，且由西方國家組成的「志願聯盟」維和部隊保障烏克蘭安全，但俄國堅持，任何部署到烏克蘭的部隊都將成為合法的「攻擊目標」。

第二階段停火難成

《半島電視台》提到，以哈雖然在10月初達成第一階段停火，但卡達首相本·賈西姆·阿勒薩尼表示，目前只是暫停以哈雙方敵對行動，除非以色列軍隊完全撤出，巴勒斯坦人恢復穩定和行動自由，否則真正的停火不可能實現。土耳其外交部長費丹也說，美國應該要適時介入以哈談判，確保協議能繼續落實。

以哈停火至今7周，仍有約 600 起違反停火協議的事件，哈瑪斯聲稱停火以來，以色列已殺害至少360名巴勒斯坦人。聯合國兒童基金會報告稱，死者中至少有70名兒童。聯合國安理會雖然已批准國際穩定部隊進駐加薩，但以色列反對土耳其加入國際部隊，許多小動作都讓周圍阿拉伯國家很不滿。

