烏克蘭：俄軍空襲中部城市克列緬丘格 水電供應中斷

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）市長馬列茨蓋耶（Vitalii Maletskyi）今天表示，俄軍在前一夜對該市的基礎設施發動無人機與飛彈襲擊，造成電力與供水中斷。

路透社報導，克列緬丘格位於第聶伯河（Dnipro River）河畔，是烏克蘭重要工業中心之一，也是該國最大煉油廠之一的所在地。這座城市一再遭俄羅斯飛彈攻擊，其中包括在2022年對一座擁擠購物中心的攻擊，造成至少21人喪生。

市長馬列茨蓋耶在社群媒體上表示，相關損失的細節將在今天稍晚於完成損害評估後對外公布。他並說，市政單位正努力恢復受影響地區的電力、供水與供暖。

俄羅斯已在冬季來臨之前加大對烏克蘭電力、供暖與供水設施的遠程打擊，企圖再次削弱烏克蘭民心士氣並擾亂工業運作。在這場將近4年的戰爭中，俄軍曾在此前數個寒冬發動攻擊，導致烏克蘭全國大停電與強制實施限電限水措施。

市長發布的一張照片顯示，夜間有一處疑似工業建築群被熊熊大火吞噬。

他寫道：「我們會把一切都修復。」

路透社無法獨立查核馬列茨蓋耶的說法。烏克蘭空軍在其Telegram頻道上多次警告，克列緬丘格市面臨俄羅斯無人機與飛彈夜間攻擊的威脅。

俄烏、以哈停火卡關 停戰談判難推進

俄羅斯不願對西方停火協議妥協，以哈難進入第二階段談判，兩邊戰事都很難確實停火！烏克蘭總統澤倫斯基近日與美國特使威特科夫、川普女婿庫許納通話，討論如何讓俄羅斯願意坐上談判桌，俄國至今在領土、烏克蘭北約會員上仍不願妥協；以哈衝突則遲遲無法進入第二階段談判，尤其是以色列完全撤出加薩走廊。

因應俄威脅德擬增兵備戰 Z世代怒：誰開戰誰去打

德國聯邦議會近日投票通過重新引入志願役制度，所有18歲青年自明年1月起都將收到一份關於體能與服役意願的問卷。男性必須填寫...

美烏停戰後安全架構達共識「協議進展取決於俄承諾意願」

美國中東特使魏科夫及總統川普女婿庫許納4至5日在邁阿密，和烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫及烏克蘭武裝部隊總參謀長...

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際原子能總署（IAEA）5日聲明警告，烏克蘭車諾比核災現場年初遭無人機攻擊，造成位址...

澤倫斯基與美特使通話2小時 傳美國對烏克蘭安全保證出現重大進展

烏克蘭總統澤倫斯基6日與白宮特使威科夫及美國總統川普女婿庫許納通話，就俄烏停戰計畫進行磋商，期間討論烏克蘭領土及安全保證...

美、烏達停戰後烏安全架構共識 「但還是要看俄態度」

美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納四至五日在邁阿密，和烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫及烏克蘭武裝部隊總參謀長...

