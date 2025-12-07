烏克蘭：俄軍空襲中部城市克列緬丘格 水電供應中斷

烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）市長馬列茨蓋耶（Vitalii Maletskyi）今天表示，俄軍在前一夜對該市的基礎設施發動無人機與飛彈襲擊，造成電力與供水中斷。

路透社報導，克列緬丘格位於第聶伯河（Dnipro River）河畔，是烏克蘭重要工業中心之一，也是該國最大煉油廠之一的所在地。這座城市一再遭俄羅斯飛彈攻擊，其中包括在2022年對一座擁擠購物中心的攻擊，造成至少21人喪生。

市長馬列茨蓋耶在社群媒體上表示，相關損失的細節將在今天稍晚於完成損害評估後對外公布。他並說，市政單位正努力恢復受影響地區的電力、供水與供暖。

俄羅斯已在冬季來臨之前加大對烏克蘭電力、供暖與供水設施的遠程打擊，企圖再次削弱烏克蘭民心士氣並擾亂工業運作。在這場將近4年的戰爭中，俄軍曾在此前數個寒冬發動攻擊，導致烏克蘭全國大停電與強制實施限電限水措施。

市長發布的一張照片顯示，夜間有一處疑似工業建築群被熊熊大火吞噬。

他寫道：「我們會把一切都修復。」

路透社無法獨立查核馬列茨蓋耶的說法。烏克蘭空軍在其Telegram頻道上多次警告，克列緬丘格市面臨俄羅斯無人機與飛彈夜間攻擊的威脅。