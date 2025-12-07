俄潛艦幾乎每周現蹤波羅的海 瑞典：未來恐更頻繁

瑞典海軍作戰部長表示，瑞典海軍「幾乎每周」都在波羅的海遭遇俄羅斯潛艦，並正為烏克蘭戰爭若出現停火或休戰時，相關活動可能進一步增加作準備。

英國「衛報」（The Guardian）報導，瑞典海軍上校佩特科維奇（Marko Petkovic）表示，莫斯科正「持續加強」在波羅的海的軍力布局，俄方船艦出沒已成瑞典海軍的日常。他說，這類目擊「非常常見」，而且次數近年來持續增加。

波羅的海地區面臨的威脅日益多元，包括疑似無人機的混合式攻擊、疑似破壞水下基礎設施的事件，以及載運俄羅斯原油的老舊「影子船隊」油輪持續進出。

上個月，英國國防大臣表示，一艘俄國間諜船進入英國水域，並對軍方飛行員投射雷射光，警告英國正面臨來自敵對國家「新時代的威脅」。

瑞典近期主辦一場大型北大西洋公約組織（NATO）反潛演習Playbook Merlin 25，參與國家包括瑞典、德國、法國、美國等9國，數百名官兵在波羅的海獨特環境下進行反潛技術演練，以因應可能發生的水下攻擊。

瑞典近海的波羅的海海床崎嶇起伏，利於潛艦藏匿，增加偵測難度。

佩特科維奇指出，俄羅斯正持續提升實力，每年在聖彼得堡（St Petersburg）與波蘭、立陶宛之間的加里寧格勒（Kaliningrad）飛地生產一艘K級柴油動力潛艇，並以「刻意且持續」的方式進行艦隊現代化。

他說：「一旦烏克蘭最終達成停火或休戰，外界所能做的只有研判，而我們的評估是俄羅斯將在本區域進一步增強軍力。因此，（瑞典）海軍必須繼續壯大規模，並掌握整體局勢。」

他表示，俄羅斯掛名民用、實為「影子船隊」的油輪也值得關注，不排除這些船舶可能被用來發射無人機。

佩特科維奇說：「影子船隊本身不構成軍事問題，但從軍事角度來看，卻可能影響我們各國的安全。」

他指出，水下環境本身即充滿挑戰，例如能見度較水面低、鹽分與溫度變化等，使波羅的海水下基礎設施特別脆弱。這對瑞典、挪威、芬蘭、愛沙尼亞和立陶宛等國更是如此，因為「我們完全依賴海上航線維持聯繫，以及支撐社會運作」。

不過，他認為北約提高警戒已產生效果。他說，自1月啟動「波羅的海崗哨行動」（Operation Baltic Sentry）以來，「我們在這區域尚未發生任何海底電纜事故」。

他補充說：「首先，這證明了同盟的效力與凝聚力，我們正共同對抗特定威脅。波羅的海崗哨行動就是最佳例證。無論這類事件是國家主導、海員技術不佳，或其他因素，都已提升商船隊的警覺，讓他們在通過本區域海域時更加小心。」