快訊

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

兩岸觀策／兩岸轉向隔橋分治？金廈大橋帶來往來新思維

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際原子能總署（IAEA）5日聲明警告，烏克蘭車諾比核災現場年初遭無人機攻擊，造成位址上方的「新安全圍阻體」嚴重損壞，現在已無法有效防止核輻射外洩。

「新安全圍阻體」（New Safe Confinement）是全球最大的可移動鋼製拱形結構，於2019年完工，設計可使用100年，用以覆蓋遭爆炸摧毀的4號反應爐並封存高度污染物，又稱為「新石棺」。

IAEA 5日聲明表示，今年2月新安全圍阻體遭無人機攻擊引發火災，導致外層防護覆板嚴重損壞，主要的放射線隔離能力「喪失」。雖然屋頂已進行有限度的臨時修補，但要避免結構再度惡化並確保長期核子安全，仍必須及時展開全面性的整修工程。

葛羅西並指出，所幸新安全圍阻體的承重結構與監測系統並未受到永久損害。IAEA在現場設有常駐團隊，將「竭盡所能支援恢復核子安全保障」。

烏克蘭指控俄羅斯發動這次2月14日的無人機襲擊，但克里姆林宮否認。

新安全圍阻體工程耗資21億歐元（約台幣775億元），由超過45個國家與組織共同出資，被視為車諾比後續處置中最重要的國際合作成果之一。

車諾比核電廠在1986年爆炸後，造成大規模輻射外洩，對烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯及更遠地區造成長期健康與環境衝擊。IAEA表示，地區內先天缺陷與癌症病例仍然偏高。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 車諾比

延伸閱讀

美國烏克蘭會談無明顯突破 澤倫斯基承諾持續追求和平

新普11月合併營收月增1.7% 攀兩年高點

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

今晨花東實彈射擊全面升級 無人機＋電戰打造「透明戰場」

相關新聞

美、烏達停戰後烏安全架構共識 「但還是要看俄態度」

美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納四至五日在邁阿密，和烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫及烏克蘭武裝部隊總參謀長...

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際原子能總署（IAEA）5日聲明警告，烏克蘭車諾比核災現場年初遭無人機攻擊，造成位址...

澤倫斯基與美特使通話2小時 傳美國對烏克蘭安全保證出現重大進展

烏克蘭總統澤倫斯基6日與白宮特使威科夫及美國總統川普女婿庫許納通話，就俄烏停戰計畫進行磋商，期間討論烏克蘭領土及安全保證...

傳美要歐1年內扛起北約防務 歐官員傻眼：根本不切實際

路透五日獨家報導，五角大廈官員上周在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在二○二七年前承擔北約（ＮＡＴＯ）傳統軍事防禦能力...

廣角鏡／戰火波及 車諾比核電廠防護罩受損

國際原子能總署五日聲明，兩周前檢查烏克蘭車諾比核電廠防護罩於二○一九年完工的鋼製密閉結構時發現，防護結構已喪失封閉能力等...

俄羅斯威脅影響 德國修改兵役…引爆Z世代怒火：誰開戰誰去打仗

德國聯邦議會近日投票通過重新引入志願役制度，所有18歲青年自明年1月起都將收到一份關於體能與服役意願的問卷。男性必須填寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。