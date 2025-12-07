澤倫斯基與美特使通話2小時 傳美國對烏克蘭安全保證出現重大進展

烏克蘭總統澤倫斯基6日與白宮特使威科夫及美國總統川普女婿庫許納通話，就俄烏停戰計畫進行磋商，期間討論烏克蘭領土及安全保證問題。

美烏官員與代表4日起在佛州邁阿密展開馬拉松式討論，與會官員包括烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）與烏克蘭武裝部隊總參謀長赫納托夫（Andrii Hnatov）；澤倫斯基以視訊方式加入，通話時間約2小時。

路透報導，澤倫斯基事後在X發文表示，討論充分聚焦且富有建設性，「烏克蘭決心秉持誠意與美方促成和平，且已經同意烏美雙方下一步會談與形式」。

政治新聞網Axios引述兩名知情人士分別透露，有關領土問題的討論相當艱難，俄羅斯仍要求烏克蘭撤出其目前仍控制的部分頓巴斯地區，但美國正設法提出新構想以縮小雙方分歧。

另一項關鍵議題是美國對烏克蘭安全保證。一名消息人士稱，美烏在這項議題上已有重大進展並接近達成協議，但仍需更多工作，確保雙方對安全保證草案的理解一致。