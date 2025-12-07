澤倫斯基與美特使通話2小時 傳美國對烏克蘭安全保證出現重大進展
烏克蘭總統澤倫斯基6日與白宮特使威科夫及美國總統川普女婿庫許納通話，就俄烏停戰計畫進行磋商，期間討論烏克蘭領土及安全保證問題。
美烏官員與代表4日起在佛州邁阿密展開馬拉松式討論，與會官員包括烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）與烏克蘭武裝部隊總參謀長赫納托夫（Andrii Hnatov）；澤倫斯基以視訊方式加入，通話時間約2小時。
路透報導，澤倫斯基事後在X發文表示，討論充分聚焦且富有建設性，「烏克蘭決心秉持誠意與美方促成和平，且已經同意烏美雙方下一步會談與形式」。
政治新聞網Axios引述兩名知情人士分別透露，有關領土問題的討論相當艱難，俄羅斯仍要求烏克蘭撤出其目前仍控制的部分頓巴斯地區，但美國正設法提出新構想以縮小雙方分歧。
另一項關鍵議題是美國對烏克蘭安全保證。一名消息人士稱，美烏在這項議題上已有重大進展並接近達成協議，但仍需更多工作，確保雙方對安全保證草案的理解一致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言