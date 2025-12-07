美國烏克蘭會談無明顯突破 澤倫斯基承諾持續追求和平

中央社／ 邁阿密6日綜合外電報導

烏克蘭與美國官員歷時3天的會談今天結束，未見明顯突破。儘管俄羅斯再度對烏克蘭發動一連串無人機與飛彈攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基仍承諾持續談判，以追求「真正的和平」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他加入烏國的談判代表，參與了在佛羅里達舉行的第3天會談，並和美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）進行「非常實質且具建設性」的通話。

法新社報導，澤倫斯基在Telegram表示：「烏克蘭致力於持續與美方真誠合作，以實現真正的和平。」他補充指出，雙方已就「接下來的步驟及與美國會談的形式」達成共識。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在巴黎宣布，將於8日在倫敦與澤倫斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，評估由美國擬定、旨在終結這場近4年戰爭的方案談判進展。

在今天會談前，俄羅斯徹夜對烏克蘭發射超過700架無人機及飛彈，鎖定能源設施、鐵路等重要基礎建設，導致數千戶家庭的暖氣及用水中斷。

澤倫斯基稍早於社群媒體指出：「這些攻擊的主要目標，再次對準能源設施。俄羅斯的目的是讓數百萬烏克蘭人受苦。」

此次會談是在魏科夫與庫許納2日前往克里姆林宮會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）後登場，當時莫斯科否決了美國提出的部分方案。

根據魏科夫昨天在社群媒體X平台發布的邁阿密會談紀要，「雙方同意，要實質推動任何協議，取決於俄羅斯是否準備展現對長遠和平的嚴肅承諾，包括採取降溫與停止殺戮的行動」。

同日，美方與烏方官員「也對安全安排的架構達成協議，並討論維持長久和平所需的嚇阻能力」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

德媒：馬克宏警告澤倫斯基 美恐背棄烏克蘭領土訴求

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

馬克宏據報警告澤倫斯基 美國恐在領土問題上背叛烏克蘭

美俄會晤前普亭指歐洲設障 澤倫斯基待美方訊息決策

相關新聞

美、烏達停戰後烏安全架構共識 「但還是要看俄態度」

美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納四至五日在邁阿密，和烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫及烏克蘭武裝部隊總參謀長...

傳美要歐1年內扛起北約防務 歐官員傻眼：根本不切實際

路透五日獨家報導，五角大廈官員上周在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在二○二七年前承擔北約（ＮＡＴＯ）傳統軍事防禦能力...

廣角鏡／戰火波及 車諾比核電廠防護罩受損

國際原子能總署五日聲明，兩周前檢查烏克蘭車諾比核電廠防護罩於二○一九年完工的鋼製密閉結構時發現，防護結構已喪失封閉能力等...

俄羅斯威脅影響 德國修改兵役…引爆Z世代怒火：誰開戰誰去打仗

德國聯邦議會近日投票通過重新引入志願役制度，所有18歲青年自明年1月起都將收到一份關於體能與服役意願的問卷。男性必須填寫...

美烏持續磋商和平計畫 雙方稱真正進展取決俄羅斯

美國官員今天表示，總統川普的特使威科夫與烏克蘭高階談判代表烏梅洛夫過去兩天在邁阿密進行了頗富成效的會談，美烏雙方預計明天...

【專家之眼】從蔣介石到澤倫斯基：反貪成為美國脫身的外衣

2025年底的烏克蘭，隆冬已至，戰火未熄，政治風暴卻先爆發。由國家反腐局（NABU）主導、歷時15個月調查的「邁達斯行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。