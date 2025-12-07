馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

法國總統馬克宏表示，他將於8日前往倫敦，與烏克蘭總統澤倫斯基以及英國和德國領袖會面，商討烏克蘭局勢和美國斡旋下持續進行的談判。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）於社群平台X發文指出：「烏克蘭可以信賴我們堅定不移的支持。作為志願者聯盟（Coalition of the Willing）的一員，這正是我們努力的核心意義。」

馬克宏表示，他將於8日前往倫敦，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤，以評估目前局勢及在美國斡旋架構下的相關談判進展。

他說：「我們將持續與美國聯手為烏克蘭提供安全保障。沒有這些安全保障，就無法建立堅實而持久的和平。烏克蘭局勢攸關整個歐洲的安全。」

馬克宏也「以最強烈字眼」譴責昨夜針對烏克蘭，特別是其能源與鐵路基礎設施的攻擊。

他表示：「俄羅斯正採取升高情勢的作法，並未謀求和平……我們必須持續施壓俄羅斯，迫使其尋求和平。」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）2日在克里姆林宮與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，討論相關和平計畫，但莫斯科方面指出，針對關鍵的領土問題，尚未找到任何妥協方案。

