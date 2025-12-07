傳美要歐1年內扛起北約防務 歐官員傻眼：根本不切實際

路透五日獨家報導，五角大廈官員上周在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在二○二七年前承擔北約（ＮＡＴＯ）傳統軍事防禦能力的大部分責任。由於此一期限相當緊迫，使部分歐洲官員直呼不切實際。

美國官員向歐洲代表說，若無法在期限內達標，美國可能停止參與部分北約的防禦協調機制。所謂傳統防禦能力，包含了「非核資產」，從軍隊到武器。

包含一位美國官員的五位匿名知情人士說，上述要求是上周在華府舉行的會議中提出，與會人士包括負責北約政策的五角大廈官員與多個歐洲國家代表團。

如此責任轉移將翻轉美國與其最重要軍事夥伴北約的合作方式，而美國是二戰後政軍同盟北約的創始國之一。

會中五角大廈官員提到，華府對歐洲自二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，在提升本國國防能力上的進展並不滿意。與會的美國官員向歐洲代表表明，若歐洲未能在後年的期限內達標，美國可能停止參與部分北約的防禦協調機制。

美國官員並未詳述將如何衡量歐洲在承擔大部分這方面責任上的進展。尚不清楚後年的期限，是否就代表川普政府的正式立場，或只是部分五角大廈官員的看法。自川普一月回任以來，華府內部就對美國在歐洲應扮演何種軍事角色有重大分歧。

多位歐洲官員則認為，無論用什麼標準衡量，後年達標都不切實際，因為歐洲若要在短期內取代美國的部分相關能力，除了需財政及政治意願，還需更多其他必要條件。