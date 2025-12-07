美、烏達停戰後烏安全架構共識 「但還是要看俄態度」

美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納四至五日在邁阿密，和烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫及烏克蘭武裝部隊總參謀長赫納托夫，就美方居間的俄烏停戰方案會談。美烏代表團五日聲明，對安排戰後烏克蘭安全的架構達成共識。

美烏六日將舉行第三天會談。雙方代表團聲明，一致認為任何協議要取得真正進展，取決於俄羅斯對長期和平展現認真承諾的意願，包括旨在降低緊張和停止殺戮的措施。美烏官員也談到為了維繫持久和平，烏克蘭所需的嚇阻能力，以及烏克蘭戰後重建、美烏聯合經濟計畫、長期重建計畫等議題。

五日會談地點是威科夫地產公司在佛州海藍戴爾海灘開發的「貝殼灣俱樂部」。這是美烏過去兩周以來第六次會晤，雙方表示會談意在舉行建設性討論，以推動為烏克蘭長久公正的和平建立可信途徑。

烏梅洛夫強調，烏方首要任務是爭取保障其獨立及主權、確保烏國人民安全、為繁榮民主的未來提供穩固基礎的解決方案。烏克蘭總統辦公室顧問波多利雅科五日則在社媒發文說，外交進程絕大部分在幕後進行，美方想要務實進程，想讓戰爭迅速結束，期待雙方做妥協。

美方十一月下旬提出廿八點停戰計畫，原本要讓烏克蘭割讓俄軍未能奪取的領土，烏方則將獲得若干安全承諾，但沒滿足基輔加入北約（ＮＡＴＯ）的期望。十一月廿三日，美烏歐在瑞士日內瓦會談，大幅修改該計畫，同月底美烏代表團在佛州會談。其後，威、庫十二月二日在莫斯科會晤俄國總統普亭，似乎又否決部分修改內容。

另外，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西六日說，烏克蘭東南部的札波羅熱核電廠在夜間曾暫時失去所有廠外電源，停電半小時後重新接上三三○千伏特的電線。該核電廠是歐洲最大，二○二二年三月落入俄軍手中，目前暫停發電，但仰賴外部電源來冷卻核材料，以免熔毀。

烏克蘭空軍六日稱，俄夜間對烏發射六五三架無人機和五十一發飛彈。基輔官員說，其目標包括切爾尼戈夫、札波羅熱、利維夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克等州能源設施。