快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

車諾比核電廠防護罩遭無人機損壞 失去主要安全功能

中央社／ 基輔5日綜合外電報導

聯合國核能監管機構今天說，受到烏克蘭戰火蔓延的車諾比核電廠，原本為遏止1986年核災輻射物質而建的防護罩，因無人機攻擊已無法發揮主要安全功能。烏克蘭將這起攻擊歸咎於俄羅斯

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）表示，上週檢查2019年完工的鋼製密閉結構時發現，今年2月發生的無人機襲擊造成該結構損壞、功能退化，2月正值俄烏戰事進入第3年之際。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中說，這次檢查「確認（防護結構）已失去主要安全功能，包括封閉能力，但也發現承重結構和監測系統未受到永久性損壞」。

葛羅西說，目前雖然進行修復，「但全面性修繕仍屬必要，以防止進一步退化並確保長期核能安全」。

聯合國2月14日通報，烏克蘭當局表示，一架攜帶高爆彈頭的無人機擊中車諾比核電廠，引發火災並損壞了遭1986年事故摧毀的4號反應爐外圍防護層。

烏克蘭當局表示，該無人機屬於俄羅斯。俄羅斯則否認攻擊該電廠。

聯合國2月說，當地輻射值維持正常且穩定，未收到輻射外洩通報。

1986年車諾比核電廠爆炸事件導致輻射蔓延歐洲，當時蘇聯當局動員大量人力與資源應對。該電廠最後一座仍在運作的反應爐於2000年關閉。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

新普11月合併營收月增1.7% 攀兩年高點

雷虎擁非紅供應鏈合作優勢 爭取無人載具軍購訂單

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

今晨花東實彈射擊全面升級 無人機＋電戰打造「透明戰場」

相關新聞

俄羅斯威脅影響 德國修改兵役…引爆Z世代怒火：誰開戰誰去打仗

德國聯邦議會近日投票通過重新引入志願役制度，所有18歲青年自明年1月起都將收到一份關於體能與服役意願的問卷。男性必須填寫...

美烏持續磋商和平計畫 雙方稱真正進展取決俄羅斯

美國官員今天表示，總統川普的特使威科夫與烏克蘭高階談判代表烏梅洛夫過去兩天在邁阿密進行了頗富成效的會談，美烏雙方預計明天...

【專家之眼】從蔣介石到澤倫斯基：反貪成為美國脫身的外衣

2025年底的烏克蘭，隆冬已至，戰火未熄，政治風暴卻先爆發。由國家反腐局（NABU）主導、歷時15個月調查的「邁達斯行動...

馬克宏訪四川談俄烏戰爭 籲加強對俄經濟施壓、歐美為烏保持團結

法國總統馬克宏3日至5日赴中國進行國是訪問。他今天在四川大學發表演說，提及應加強對俄羅斯的經濟施壓，並呼籲美國與歐洲在烏...

影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的疑似私生女伊莉莎白．克里沃諾吉赫（本名Elizaveta Krivonogikh，又名Luiza Rozova）近日在巴黎遭到一名烏克蘭記者當面質問，情急之下只好表示對父親在烏克蘭發動的殘酷戰爭「深表抱歉」，然後就匆匆離開現場。

普亭：烏克蘭若不割讓頓巴斯 俄就自取 CNN：俄想翻轉美霸權

俄羅斯總統普亭在4日播出的「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；而基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。