美烏官員擬於邁阿密再談和平方案 多方調整持續磋商

中央社／ 基輔5日綜合外電報導

基輔官員表示，烏克蘭談判代表與美國官員今天擬於邁阿密舉行新一輪會談，磋商華府提出的俄烏終戰方案。

雙方原訂昨天在佛州會談，參與協商的美方代表包括總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。官員尚未證實會議是否如期舉行。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室顧問貝夫茲（Oleksandr Bevz）向法新社表示：「今天預計還會有另一次會面。」

華府最初版本的計畫草案中，原本打算讓烏克蘭割讓俄羅斯在戰場上無法奪取的領土，烏克蘭將獲得一些安全承諾作為交換，但這些承諾仍不符基輔加入北約（NATO）的期望。

烏克蘭、歐洲和美國官員之後擬定出新版本，但莫斯科在2日會議中似乎否決了部分內容。

不過，克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，2日在莫斯科舉行的會談氣氛融洽，並稱讚庫許納加入會談。

鄂夏柯夫今天在國營電視台說，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和魏科夫「進行了非常友好的對話，對彼此非常了解」。

他談到庫許納時說：「又有新成員加入我們的談判，我認為他非常有幫助。」

澤倫斯基另一位顧問波多利雅科（MykhailoPodolyak）則說：「烏克蘭尋求結束戰爭，並已準備好重啟談判。」

他說：「美國希望務實推動進程，盡快終結戰爭，並期盼雙方有所妥協。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

