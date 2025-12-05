馬克宏訪四川談俄烏戰爭 籲加強對俄經濟施壓、歐美為烏保持團結
法國總統馬克宏3日至5日赴中國進行國是訪問。他今天在四川大學發表演說，提及應加強對俄羅斯的經濟施壓，並呼籲美國與歐洲在烏克蘭問題上保持團結。
法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）告訴在場學生：「我們絕對不能讓任何分裂的念頭得逞，我們需要美國維持和平。美國需要我們，讓這份和平更加穩定與長久。」
馬克宏也呼籲，應加強對俄羅斯的經濟施壓，以因應俄國對烏克蘭的戰爭。他提及：「我們必須持續投入戰爭行動…尤其是增加對俄羅斯經濟施加的壓力。」
他還說：「美國與歐洲在烏克蘭問題上保持團結至關重要。」
