快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

國3北上連環車禍…4車連撞釀6傷回堵1.3公里 車身遭壓扁、滿地殘骸

馬克宏訪四川談俄烏戰爭 籲加強對俄經濟施壓、歐美為烏保持團結

中央社／ 成都5日綜合外電報導
法國總統馬克宏在四川大學演講，提及應加強對俄的經濟施壓，並呼籲歐美在烏克蘭議題上保持團結。法新社
法國總統馬克宏在四川大學演講，提及應加強對俄的經濟施壓，並呼籲歐美在烏克蘭議題上保持團結。法新社

法國總統馬克宏3日至5日赴中國進行國是訪問。他今天在四川大學發表演說，提及應加強對俄羅斯的經濟施壓，並呼籲美國與歐洲在烏克蘭問題上保持團結。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）告訴在場學生：「我們絕對不能讓任何分裂的念頭得逞，我們需要美國維持和平。美國需要我們，讓這份和平更加穩定與長久。」

馬克宏也呼籲，應加強對俄羅斯的經濟施壓，以因應俄國對烏克蘭的戰爭。他提及：「我們必須持續投入戰爭行動…尤其是增加對俄羅斯經濟施加的壓力。」

他還說：「美國與歐洲在烏克蘭問題上保持團結至關重要。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 馬克宏

延伸閱讀

「漂亮阿姨」 網讚爆7旬法國夫人布莉姬 酸民咋都不見

馬克宏訪大陸 雙方至少簽署五份聯合聲明「未提及台灣」

「主場外交」預熱？王毅接機、習陪赴川…馬克宏獲罕見高規待遇

德媒：馬克宏警告澤倫斯基 美恐背棄烏克蘭領土訴求

相關新聞

影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的疑似私生女伊莉莎白．克里沃諾吉赫（本名Elizaveta Krivonogikh，又名Luiza Rozova）近日在巴黎遭到一名烏克蘭記者當面質問，情急之下只好表示對父親在烏克蘭發動的殘酷戰爭「深表抱歉」，然後就匆匆離開現場。

馬克宏訪四川談俄烏戰爭 籲加強對俄經濟施壓、歐美為烏保持團結

法國總統馬克宏3日至5日赴中國進行國是訪問。他今天在四川大學發表演說，提及應加強對俄羅斯的經濟施壓，並呼籲美國與歐洲在烏...

普亭：烏克蘭若不割讓頓巴斯 俄就自取 CNN：俄想翻轉美霸權

俄羅斯總統普亭在4日播出的「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；而基...

烏克蘭通過2026預算案 近3成GDP投入國防

烏克蘭國會3日通過2026年預算案，計畫近三分之一國內生產毛額（GDP）用於國防軍事，以因應持續中的烏俄戰爭。

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛、除名、剝奪一切榮譽

烏克蘭23歲歐洲跳水冠軍里斯昆（Sofiia Lyskun）曾在2024年歐洲游泳錦標賽（European Aquati...

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問愛爾蘭期間，疑有不明「軍用型」無人機闖入當地政府劃設的「禁飛區」。愛爾蘭政府已獲悉相關情況，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。