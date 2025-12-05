影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的疑似私生女伊莉莎白．克里沃諾吉赫（本名Elizaveta Krivonogikh，又名Luiza Rozova）近日在巴黎遭到一名烏克蘭記者當面質問，情急之下只好表示對父親在烏克蘭發動的殘酷戰爭「深表抱歉」，然後就匆匆離開現場。

克里沃諾吉赫在巴黎遭到烏克蘭記者的質問

英國《每日郵報》12月4日報導，22歲的克里沃諾吉赫在巴黎碰上一名烏克蘭記者，這位記者的兄弟最近在俄羅斯導彈襲擊中喪生。

克里沃諾吉赫稱讚記者有「勇氣」與她交談，但隨後就找了個藉口消失在巴黎的街頭。

據報導，拍下這段對話的是近日痛失親人的記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko ，他的兄弟Volodymyr 11月在俄羅斯發起的導彈襲擊中喪生）。斯維亞特年科要求克里沃諾吉赫與普亭通話，懇請他制止流血衝突。

報導指，克里沃諾吉赫是普亭與史薇特拉娜（Svetlana Krivonogikh）婚外情的女兒。史薇特拉娜曾是一名清潔工，後來成為億萬富翁，如今50歲，是一名銀行家兼脫衣舞俱樂部的老闆。

普亭的「疑似私生女」克里沃諾吉赫

在這段街訪中，斯維亞特年科質問道：「三周前，你父親殺死了我的兄弟。」

他質問克里沃諾吉赫，她怎麼能在歐洲生活？普亭及其政府將歐洲描繪成「充滿仇恨」和「被詛咒的地方」。

斯維亞特年科追問：「說點什麼！你支持他的政策嗎？」

克里沃諾吉赫戴上口罩，遮住了半張臉，她最初回答說：「我沒有容許你拍我。」

斯維亞特年科不依不饒：「你知道，基輔現在停電了，而且正處於空襲警報中。我們也沒有同意這樣做。你對你父親的政策有何感想？」

兩人反覆對話多時，克里沃諾吉赫最後無奈地表示：「很遺憾，我幫不了你。非常抱歉。」她其後揚長而去。

Did you know Vladimir Putin daughter apologies for Ukraine war?



Who is Luiza Rozova?

Putin daughter Luiza Rozova she is 22 appeared to apologise about her father bloody war against Ukraine.



Share your thoughtspic.twitter.com/vTUbwnjhJx — Nation Level - Mr. Malik (@nation_levels) 2025年12月4日

