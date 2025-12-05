快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

國3北上連環車禍…4車連撞釀6傷回堵1.3公里 車身遭壓扁、滿地殘骸

聽新聞
0:00 / 0:00

影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

香港01／ 撰文／王海
俄羅斯總統普亭的「疑似私生女」伊莉莎白．克里沃諾吉赫。（IG@luizaroz__）
俄羅斯總統普亭的「疑似私生女」伊莉莎白．克里沃諾吉赫。（IG@luizaroz__）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的疑似私生女伊莉莎白．克里沃諾吉赫（本名Elizaveta Krivonogikh，又名Luiza Rozova）近日在巴黎遭到一名烏克蘭記者當面質問，情急之下只好表示對父親在烏克蘭發動的殘酷戰爭「深表抱歉」，然後就匆匆離開現場。

克里沃諾吉赫在巴黎遭到烏克蘭記者的質問

英國《每日郵報》12月4日報導，22歲的克里沃諾吉赫在巴黎碰上一名烏克蘭記者，這位記者的兄弟最近在俄羅斯導彈襲擊中喪生。

克里沃諾吉赫稱讚記者有「勇氣」與她交談，但隨後就找了個藉口消失在巴黎的街頭。

據報導，拍下這段對話的是近日痛失親人的記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko ，他的兄弟Volodymyr 11月在俄羅斯發起的導彈襲擊中喪生）。斯維亞特年科要求克里沃諾吉赫與普亭通話，懇請他制止流血衝突。

報導指，克里沃諾吉赫是普亭與史薇特拉娜（Svetlana Krivonogikh）婚外情的女兒。史薇特拉娜曾是一名清潔工，後來成為億萬富翁，如今50歲，是一名銀行家兼脫衣舞俱樂部的老闆。

普亭的「疑似私生女」克里沃諾吉赫

在這段街訪中，斯維亞特年科質問道：「三周前，你父親殺死了我的兄弟。」

他質問克里沃諾吉赫，她怎麼能在歐洲生活？普亭及其政府將歐洲描繪成「充滿仇恨」和「被詛咒的地方」。

斯維亞特年科追問：「說點什麼！你支持他的政策嗎？」

克里沃諾吉赫戴上口罩，遮住了半張臉，她最初回答說：「我沒有容許你拍我。」

斯維亞特年科不依不饒：「你知道，基輔現在停電了，而且正處於空襲警報中。我們也沒有同意這樣做。你對你父親的政策有何感想？」

兩人反覆對話多時，克里沃諾吉赫最後無奈地表示：「很遺憾，我幫不了你。非常抱歉。」她其後揚長而去。

普亭21歲神秘私生女定居巴黎？傳修讀藝術管理　用化名當DJ

俄媒：普亭冀特朗普正式承認克里米亞等5地區為俄羅斯領土

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭 基輔

延伸閱讀

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

自俄烏戰爭後首次訪印 普亭發出怎樣的信號？

不滿美版俄烏停戰計畫被修改 普亭：若歐挑事準備開戰

油輪連遭襲擊…普亭放話報復 油價跌勢持續、交易員觀望美版和平計畫

相關新聞

影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的疑似私生女伊莉莎白．克里沃諾吉赫（本名Elizaveta Krivonogikh，又名Luiza Rozova）近日在巴黎遭到一名烏克蘭記者當面質問，情急之下只好表示對父親在烏克蘭發動的殘酷戰爭「深表抱歉」，然後就匆匆離開現場。

馬克宏訪四川談俄烏戰爭 籲加強對俄經濟施壓、歐美為烏保持團結

法國總統馬克宏3日至5日赴中國進行國是訪問。他今天在四川大學發表演說，提及應加強對俄羅斯的經濟施壓，並呼籲美國與歐洲在烏...

普亭：烏克蘭若不割讓頓巴斯 俄就自取 CNN：俄想翻轉美霸權

俄羅斯總統普亭在4日播出的「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；而基...

烏克蘭通過2026預算案 近3成GDP投入國防

烏克蘭國會3日通過2026年預算案，計畫近三分之一國內生產毛額（GDP）用於國防軍事，以因應持續中的烏俄戰爭。

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛、除名、剝奪一切榮譽

烏克蘭23歲歐洲跳水冠軍里斯昆（Sofiia Lyskun）曾在2024年歐洲游泳錦標賽（European Aquati...

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問愛爾蘭期間，疑有不明「軍用型」無人機闖入當地政府劃設的「禁飛區」。愛爾蘭政府已獲悉相關情況，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。