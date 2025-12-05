快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

中央社／ 基輔5日專電

烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問愛爾蘭期間，疑有不明「軍用型」無人機闖入當地政府劃設的「禁飛區」。愛爾蘭政府已獲悉相關情況，但無人機來源與操控者仍待釐清。烏克蘭總統府今天凌晨前證實此事。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日晚抵達愛爾蘭進行1天的國事訪問。烏克蘭總統府辦公室表示，外訪安全由主辦國負責，根據愛爾蘭政府提供的資訊，確實偵獲媒體報導所提的不明無人機，但並未影響行程，也不需調整安排。

愛爾蘭媒體「thejournal.ie」報導，1日深夜疑似有4架來路不明的軍用無人機自愛爾蘭首都都柏林東北方起飛，朝澤倫斯基專機預定航道前進。報導引述消息稱，無人機出現的時間與位置幾乎與專機抵達點相符，但因專機提前落地而未遭遇。

配合總統訪問，愛爾蘭航空局（Irish AviationAuthority）曾將都柏林及周邊可能供專機通行的空域列為「禁飛區」。

「愛爾蘭時報」（Irish Times）則報導，愛爾蘭海軍艦艇曾在都柏林東北方小漁村霍斯（Howth）上空目擊5架無人機，位置正處於澤倫斯基專機飛行路線上，因而引發安全警示。雖有憂心無人機可能試圖干擾專機，但因未構成實質威脅，當局未採取攔截。

兩家媒體均指出，無人機的操控者及飛離方向目前仍舊不明。

英國廣播公司（BBC）報導，愛爾蘭政府已知悉相關情況，但國防部對個別事件不予置評。國防部發言人僅表示，國防部支援的安全行動透過「多項協調措施」，順利確保澤倫斯基安全完成訪問。愛爾蘭警方未就事件啟動調查。

近來俄羅斯無人機多次侵擾歐洲多國領空。自9月俄製無人機跨越波蘭領空並遭北約盟軍擊落後，摩爾多瓦、羅馬尼亞、愛沙尼亞、丹麥等國也陸續發生類似事件，部分甚至導致機場短暫關閉。儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾宣稱「不會再派無人機」，相關事件仍未平息。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

圖表看時事／美烏「新19點和平方案」 美歐停戰計畫6大不同一次看

CNN：普亭對停戰沒興趣 真正目的是翻轉美霸權

烏克蘭國會通過2026年預算案 近3成GDP投入國防軍事

美俄會晤前普亭指歐洲設障 澤倫斯基待美方訊息決策

相關新聞

馬克宏據報警告澤倫斯基 美國恐在領土問題上背叛烏克蘭

德國明鏡周刊（Der Spiegel）引述一份外洩的歐洲多國領袖近期通話紀錄報導，法國總統馬克宏警告烏克蘭總統澤倫斯基：...

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問愛爾蘭期間，疑有不明「軍用型」無人機闖入當地政府劃設的「禁飛區」。愛爾蘭政府已獲悉相關情況，但...

CNN：普亭對停戰沒興趣 真正目的是翻轉美霸權

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日分析，俄羅斯總統普亭並不想達成俄烏停戰協議，日前美方代表威科夫及庫許納在克里姆林宮和普亭...

普亭訪印度 開嗆烏克蘭「不割頓巴斯 俄就自己拿」

俄羅斯總統普亭在四日播出的「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權。

俄烏戰爭將屆滿4年 克里姆林宮：普亭年終記者會12月19日舉行

克里姆林宮今天宣布，俄羅斯領導人普亭將於12月19日舉行年度年終記者會。這項活動已經成為圍繞其長期執政的核心環節

俄烏戰爭未解 習近平：繼續為危機解決發揮建設性作用

大陸國家主席習近平4日上午在北京與法國總統馬克宏舉行會談，隨後共同會見記者。就俄烏停火，習近平表示，希望各方透過對話談判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。