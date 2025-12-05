馬克宏據報警告澤倫斯基 美國恐在領土問題上背叛烏克蘭

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏（右）1日在巴黎愛麗榭宮歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（左）到訪。法新社
法國總統馬克宏（右）1日在巴黎愛麗榭宮歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（左）到訪。法新社

德國明鏡周刊（Der Spiegel）引述一份外洩的歐洲多國領袖近期通話紀錄報導，法國總統馬克宏警告烏克蘭總統澤倫斯基：「美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭，且安全保障不明確。」

根據衛報4日轉述，明鏡周刊已取得1日通話的英文摘要，內容據稱直接引用多國政府領袖的發言，他們在通話中對華府處理談判的方式表達根本性的疑慮。摘要顯示，馬克宏形容目前緊張的談判階段，對處境艱難的澤倫斯基構成「巨大危險」。德國總理梅爾茨則補充指出，澤倫斯基必須「非常小心」。

梅爾茨據報對澤倫斯基說：「他們在跟你和我們玩把戲。」明鏡周刊認為，此話是指美國總統川普派遣特使威科夫與女婿庫許納本周前往莫斯科的外交任務。

報導指出，其他領袖也表達不安。跟川普是高爾夫球友的芬蘭總統史塔布警告：「我們絕不能讓烏克蘭和弗拉基米爾（澤倫斯基）獨自面對這些人。」就連在公開場合對川普多所讚賞的北約秘書長呂特也表示同意，說：「我們必須保護弗拉基米爾」。

華爾街日報則報導，歐洲領袖嚴正警告澤倫斯基，沒有美國堅定的安全承諾，絕不可接受俄羅斯的要求。2位知情的歐洲外交官透露，他們特別建議，在接受俄羅斯要求之前，務必敲定美國在基輔安全保證中的角色，並強調美國在任何向烏克蘭提供的安全保證中都必須居於最核心地位。

前述外交官透露，馬克宏指出，必須向華府傳遞清晰訊息：在基輔同意協議最終條款之前，美國必須明確說明如何保護烏克蘭。

明鏡周刊訪問「數位」通話參與者，他們證實通話確實發生，2人據報表示引用內容「準確呈現」。澤倫斯基、梅爾茨與呂特方面拒絕評論；愛麗榭宮則對引用馬克宏的話提出異議。白宮未立即回應華爾街日報詢問。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

